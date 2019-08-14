DÜNYA

Rusya o görüntüleri yayınladı! NATO ile gerilim....

Rusya, NATO’ya ait bir uçağın, Baltık Denizi üzerinde, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu taşıyan bir uçağa yaklaştığı o anların görüntülerini yayınladı.

İhlas Haber Ajansı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Kaliningrad’ta bulunan bir deniz okulunun törenine özel uçağıyla gittiği sırada Baltık Denizi üzerinde NATO’ya ait F-16 tipi savaş uçağı yaklaştı. Şoygu’nun uçağına yaklaşan ve takip eden F-16 uçağı Rusya Hava Kuvvetlerine bağlı SU-27 tipi savaş uçaklarının araya girmesiyle uzaklaştırıldı. 

Rusya Savunma Bakanlığı ‘taciz’ dedi 
Gökyüzünde gelişen bu olay Rusya ve NATO tarafından ani tepkilere yol açtı. Tehlikeli gerilimin görüntüleri Rusya Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayınlanarak NATO uçağının yaklaşması ‘taciz’ olarak nitelendirildi. 

NATO’dan açıklama: “Tanımlama amacı ile yaklaştık” 
NATO'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada ise olayın gelişimi ile ilgili bilgiler verildi. Açıklamada uçakların Baltık Denizi üzerinde tarafsız bölgede karşılaştırıldığı aktarılarak NATO uçağının Şoygu’nun uçağına yaklaşma sebebinin ‘tanımlama’ olduğu belirtildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İdlib'te muhalifler rejim uçağını düşürdü
İdlib'te muhalifler rejim uçağını düşürdü
Samsun'da pompalı tüfek dehşeti
Samsun'da pompalı tüfek dehşeti
Şanlıurfa'da arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa'da arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var
Bakan Soylu: Alkollü sürücüyle arasında bir fark kalmıyor!
Bakan Soylu: Alkollü sürücüyle arasında bir fark kalmıyor!
NATO'dan Rus uçaklarıyla ilgili açıklama
NATO'dan Rus uçaklarıyla ilgili açıklama
Marmara Adası yangını şüphelileri tutuklandı
Marmara Adası yangını şüphelileri tutuklandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Süper Kupa’da sahaya taraftar girdi
Süper Kupa’da sahaya taraftar girdi
Deniz Akkaya'dan sosyal medyada tepki çeken sözler
Deniz Akkaya'dan sosyal medyada tepki çeken sözler
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
Kağızman’da hava destekli terör operasyonu
Kağızman’da hava destekli terör operasyonu
14 Ağustos Türkiye Gündemi yeni
14 Ağustos Türkiye Gündemi yeni
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
Nur Gümüşdoğrayan'ın şimdiki hayatı bambaşka 2004 yılında Türkiye güzeli seçilmişti
Nur Gümüşdoğrayan'ın şimdiki hayatı bambaşka 2004 yılında Türkiye güzeli seçilmişti