Deniz Akkaya'dan sosyal medyada tepki çeken sözler

Komedyen Ata Demirer'in eski nişanlısıAslı Turanlı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



Paylaşımda Deniz Akkaya'nın sarf ettiği, "Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözleri büyük tepki gördü. Akkaya videoda, "İstemiyorum abi. Çirkin insanlarla arkadaşlık etmekten hoşlanmıyorum. 1. çirkin, 2. şişko insanlar…" ifadelerini kullandı.



Deniz Akkaya'nın bu videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Aslı Turanlı'nın eski sevgilisi Ata Demirer'e gönderme yaptığı iddia edildi. Turanlı, videoya gelen tepkiler üzerine paylaşımını hemen kaldırdı.