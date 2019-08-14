Kağızman’da hava destekli terör operasyonu

Kars Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Kars İli Kağızman İlçesi Madur Kırsalında bir grup BTÖ mensubu terörist tespit edilmiş ve Hava Destekli Operasyon icra edilmiştir” denildi. Kağızman Çemçe Madur Bölgesi’nde güvenlik güçlerince operasyonun devam ettiği bildirildi.