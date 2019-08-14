14 Ağustos Türkiye Gündemi yeni

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 81 il örgütüne uyarı!

Kemal Kılıçdaroğlu 81 il örgütüne gönderdiği genelgede, parti yetkililerinin vatandaşlarla dini konularda tartışmaması konusunda uyardı.

AK Parti'yi büyütürken nice badireler atlattık

"Nasıl ki anneler-babalar evlatlarını büyütürken birçok badire atlatır; biz de evladımız olarak gördüğümüz ve sahiplendiğimiz partimizi büyütürken nice badireler atlattık, birçok zorluğa göğüs gerdik" dedi.

Ekrem İmamoğlu harekete geçti

İmamoğlu'nun Danışmanı ve Basın Sözcüsü Murat Ongun, Taksim Meydanı'nın peyzaj mimarisinin yeniden düzenlenmesi için yarışma açılacağını, öneri projelerin alınması için de 3-4 ay süre verileceğini söyledi.

Bakan Pakdemirli önemli gelişmeyi duyurdu!

Hasankeyf ilçesinin yeniden inşası kapsamındaki çalışmalarda sona gelindiğini, yeniden yerleşim için bugüne kadar 500 milyon lira ödenek aktarıldığını açıkladı.

ABD'nin 3 bantlı güvenlikli bölge planı sızdı

“yerleşim merkezlerine aynen kağıt üzerindeki Münbiç mutabakatında olduğu gibi Türk güvenlik güçlerinden hiçbiri girmeyecek...”

Demirtaş Babacan'ın kuracağı yeni partiden ümitli değil!

Selahhatin Demirtaş, AK Parti'den istifa ederek yeni parti kuracağını beyan eden Ali Babacan hakkında, "İleri demokrasinin adresi olmayacaklarını şimdiden söyleyebiliriz" dedi.