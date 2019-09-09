En sık hesaplanan konut kredileri işte aylık taksitler

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın kredi faiz oranlarını yüzde 1'in altına düşürmesi kredi çekmeyi düşünen vatandaşları hareketlendirdi. Peki en sık hesaplanan konut kredileri hangileridir? Ayrıntılar haberimizde.

Merkez Bankası'nın (MB) 25 Temmuz 2019 tarihindeki 4.25 puanlık rekor faiz indiriminin ardından, kamu bankalarının konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaptığı önemli düşüş, konut talebini canlandırdı. Peki güncel konut kredisi faiz oranları nedir? En sık hesaplanan konut kredileri hangileridir?

En sık hesaplanan konut kredileri (0.99 faiz oranı ile)

50.000 TL Kredi 120 Ay Vade 713 TL

80.000 TL Kredi 120 Ay Vade 1142 TL

100.000 TL Kredi 120 Ay Vade 1427 TL

150.000 TL Kredi 120 Ay Vade 2141 TL

200.000 TL Kredi 120 Ay Vade 2855 TL

250.000 TL Kredi 120 Ay Vade 3569 TL

ING Bank

Tutar: 100.000 TL

Vade: 120 Ay

Aylık Faiz Oranı: Yüzde 1,29

Aylık Taksit: 1.643 TL

Ziraat Bankası

Tutar: 100.000 TL

Vade: 120 Ay

Aylık Faiz Oranı: Yüzde 0,99

Aylık Taksit: 1.428 TL

Yapı Kredi Bankası

Tutar: 100.000 TL

Vade: 120 Ay

Aylık Faiz Oranı: Yüzde 1,35

Aylık Taksit: 1.688 TL

Garanti BBVA

Tutar: 100.000 TL

Vade: 120 Ay

Aylık Faiz Oranı: Yüzde 1,36

Aylık Taksit: 1.695 TL

ICBC Turkey

Tutar: 100.000 TL

Vade: 120 Ay

Aylık Faiz Oranı: Yüzde 1,38

Aylık Taksit: 1.710 TL