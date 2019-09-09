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En sık hesaplanan konut kredileri işte aylık taksitler

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın kredi faiz oranlarını yüzde 1'in altına düşürmesi kredi çekmeyi düşünen vatandaşları hareketlendirdi. Peki en sık hesaplanan konut kredileri hangileridir? Ayrıntılar haberimizde.

Merkez Bankası'nın (MB) 25 Temmuz 2019 tarihindeki 4.25 puanlık rekor faiz indiriminin ardından, kamu bankalarının konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaptığı önemli düşüş, konut talebini canlandırdı. Peki güncel konut kredisi faiz oranları nedir? En sık hesaplanan konut kredileri hangileridir?

En sık hesaplanan konut kredileri (0.99 faiz oranı ile)

50.000 TL Kredi    120 Ay Vade    713 TL
80.000 TL Kredi    120 Ay Vade    1142 TL
100.000 TL Kredi    120 Ay Vade   1427 TL 
150.000 TL Kredi    120 Ay Vade    2141 TL
200.000 TL Kredi    120 Ay Vade    2855 TL
250.000 TL Kredi    120 Ay Vade    3569 TL

ING Bank
Tutar: 100.000 TL
Vade: 120 Ay
Aylık Faiz Oranı: Yüzde 1,29
Aylık Taksit: 1.643 TL

Ziraat Bankası
Tutar: 100.000 TL
Vade: 120 Ay
Aylık Faiz Oranı: Yüzde 0,99
Aylık Taksit: 1.428 TL

Yapı Kredi Bankası
Tutar: 100.000 TL
Vade: 120 Ay
Aylık Faiz Oranı: Yüzde 1,35
Aylık Taksit: 1.688 TL

Garanti BBVA
Tutar: 100.000 TL
Vade: 120 Ay
Aylık Faiz Oranı: Yüzde 1,36
Aylık Taksit: 1.695 TL

ICBC Turkey
Tutar: 100.000 TL
Vade: 120 Ay
Aylık Faiz Oranı: Yüzde 1,38
Aylık Taksit: 1.710 TL

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