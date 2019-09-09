En sık hesaplanan konut kredileri işte aylık taksitler

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın kredi faiz oranlarını yüzde 1'in altına düşürmesi kredi çekmeyi düşünen vatandaşları hareketlendirdi. Peki en sık hesaplanan konut kredileri hangileridir? Ayrıntılar haberimizde.
Merkez Bankası'nın (MB) 25 Temmuz 2019 tarihindeki 4.25 puanlık rekor faiz indiriminin ardından, kamu bankalarının konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaptığı önemli düşüş, konut talebini canlandırdı. Peki güncel konut kredisi faiz oranları nedir? En sık hesaplanan konut kredileri hangileridir?
En sık hesaplanan konut kredileri (0.99 faiz oranı ile)
50.000 TL Kredi 120 Ay Vade 713 TL
80.000 TL Kredi 120 Ay Vade 1142 TL
100.000 TL Kredi 120 Ay Vade 1427 TL
150.000 TL Kredi 120 Ay Vade 2141 TL
200.000 TL Kredi 120 Ay Vade 2855 TL
250.000 TL Kredi 120 Ay Vade 3569 TL
ING Bank
Tutar: 100.000 TL
Vade: 120 Ay
Aylık Faiz Oranı: Yüzde 1,29
Aylık Taksit: 1.643 TL
Ziraat Bankası
Tutar: 100.000 TL
Vade: 120 Ay
Aylık Faiz Oranı: Yüzde 0,99
Aylık Taksit: 1.428 TL
Yapı Kredi Bankası
Tutar: 100.000 TL
Vade: 120 Ay
Aylık Faiz Oranı: Yüzde 1,35
Aylık Taksit: 1.688 TL
Garanti BBVA
Tutar: 100.000 TL
Vade: 120 Ay
Aylık Faiz Oranı: Yüzde 1,36
Aylık Taksit: 1.695 TL
ICBC Turkey
Tutar: 100.000 TL
Vade: 120 Ay
Aylık Faiz Oranı: Yüzde 1,38
Aylık Taksit: 1.710 TL