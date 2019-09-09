HABER /  POLİTİKA

AK Parti kabine değişikliği ile çalkalandı! Selvi kulis bilgisini patlattı

Abdülkadir Selvi, yeni kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine değişikliğine ilişkin bilgi verdi. Selvi, bir AK Parti yöneticisinin "Bu işleri bilen birisinin bana söylediğine göre kabine değişikliği 2-3 ay sonra" dediğini aktardı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 'Kabine değişikliği ne zaman?' başlığıyla yayınlanan yazısında AK Parti'nin 5 Eylül gecesi kulislerde kabine değişikliği ile çalkalandığını belirterek"Güvenilir kaynaklar doğrulamadı ama biz yine de o geceyi diken üstünde geçirdik. Hatırlarsanız İstanbul seçimlerinin ardından da benzer bir gece yaşanmıştı" diye yazdı. 

Selvi, bir parti yöneticisinin, "Bu işleri bilen birisinin bana söylediğine göre kabine değişikliği 2-3 ay sonra" kulis bilgisini paylaştı.

"Perşembe gecesi yaşadığımız hareketlilik"

Selvi, yazısında şu ifadelere yer verdi: 

Kabine değişikliği sorulduğunda Erdoğan, 'Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız, siparişle bu işler olmaz' demişti. Erdoğan, kabine değişikliğiyle ilgili haberlerin mürekkebi kurumadan bakanlarını değiştiren bir lider değil. Hatta yazılıp konuştuğu zaman değiştirecekse de değiştirmiyor. Zamanlamasını ve çerçevesini kendisinin belirlediği zamanlarda yapıyor. Bu kez de öyle olacak gibi. Perşembe gecesi yaşadığımız hareketliliği paylaştığım bir parti yöneticisi, 'Bu işleri bilen birisinin bana söylediğine göre kabine değişikliği 2-3 ay sonra' dedi.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız...

Tüm yazarlar sayfasına geçmek için tıklayınız...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Demet Akalın voleybol paylaşımı! Giovanni Guidetti niye Türk değil dedi tepki çekti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
'Alternatif finansta yeni ufuklar' toplantısı! Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Kırmızı Çizgi Fitbol bu akşam 18:00'da İnternethaber Youtube'da
Galatasaray'da Falcao'dan sonra James Rodriguez bombası
Dolar haftaya bakın nasıl başladı! Piyasalar Merkez'in faiz kararına kilitlendi
Hilal Kaplan 'Susamam' şarkısına çattı! Hükümete diss atmak kolay
Avrupa devleri Vedat Muriç'in peşinde! Kosova'da ulusal kahraman ilan edildi
ÖNCEKİ HABERLER
AÖL ders kaydı nasıl yapılır 2019 AÖL ders ekle/sil nasıl yapılır?
Sivas'ta yolcu otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı
Kuşadası Belediyesi gazileri ve şehitleri unutmadı
Zonguldak'ta 2 hafta önce evlenmişti! Kavgada bıçaklanarak yaşamını yitirdi
Kerbela olayı nedir nasıl oldu Kerbela nerede?
Aşure günü mesajları kısa resimli yeni aşure günü sözleri
Yorumlar 12 yorum