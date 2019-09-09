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Norveç'te görüntülenen balina balığı bıraktı martı ile oynadı...

Demirören Haber Ajansı

NORVEÇ’te beyaz balina ile su üstünde üzerinde duran martı ile oynadığı anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Norveç’te bir liman kentinde kaydedilen görüntülerde, beyaz bir balina, gagasında balık olan martıya doğru yüzdüğü görüldü. Aniden sıçrayan martı, gagasındaki balığı suya düşürdü, ancak beyaz balina balığı almak yerine, martı ile oyun oynamaya başladı. Daha sonra martı, suyun üzerinde ilerlerken, beyaz balinanın da ters bir şekilde yüzerek, ona eşlik ettiği görüldü.

Sosyal medyada Yoğun ilgi gördü

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ikilinin dostluğu yoğun ilgi çekerken; izleyenler, martının beyaz balinadan korkmamasını şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi.


 

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