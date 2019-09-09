Kocasının metresi olduğunu öğrenen kadının intikamı inanılmaz
ABD'nin konuştuğu cinayetin odağındaki Mark Gerardot çıkardığı kitapta eşi ve metresinin ölümüne dair detayları paylaştı.
2018 yılında öğrendiği gerçekle Jennair Gerardot'un hayatı tam anlamıyla tepetaklak oldu. Çünkü Jennair, 20 yılı aşkın süredür evli olduğu kocası Mark Gerardot'un kendisini aldattığını öğrendi.
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47 yaşındaki Jennair Gerardot, 2017 yılında işini kaybetti. Mark, Delaware Üniversitesi'nde iş bulunca oraya taşındılar.
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Jennair, Güney Carolina'daki evlerinde zaman geçirirken, Mark ayın yarısını Delaware'de yarısını ise karısının yanında Güney Carolina'da geçirmeye başladı.
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Mark Gerardot, Delaware Üniversitesi'nde Kreatif Direktör olarak işe başlamış ve orada Meredith Chapman ile tanışmıştı.
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