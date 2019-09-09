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Arjantin'de Maradona çılgınlığı

Diego Armando Maradona, teknik direktörlük kariyerine ülkesinde devam edecek. Arjantin efsanesi, Gimnasia'nın başına geçti, taraftarla buluşması renkli ve coşkulu anlara sahne oldu.

Maradona futbol dünyasını renklendirmeye ülkesinde devam edecek. Arjantin efsanesi, ligde çıkış arayan Gimnasia'nın başına geçti. On binlerce taraftar yeni teknik direktörleri için stada akın etti. Maradona'nın mikrofonu eline almasıyla coşku iyice arttı.

Maradona son olarak Meksika'da Dorados'u çalıştırmış, ilk yılı tamamlamadan sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakmıştı. Diego Armando Maradona, teknik direktörlük kariyerinde istikrarı ve başarıyı yakalayamasa da futbol tarihinin en önemli ikonlarından birisi. Arjantin 1986'da Dünya Kupası'nı kazanırken spot ışıklarının altında Maradona vardı.



Çalkantılı bir hayatı var
Arjantin efsanesi, görkemli kariyeri boyunca, spor basını kadar magazin basınının da en çok takip ettiği isimlerin başında geliyordu. Maradona uyuşturucu ve alkol bağımlılıkları nedeniyle hayatının önemli bir bölümünü tedavi merkezlerine ve hastanelerde geçirdi.

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