İBB TV canlı yayını Ekrem İmamoğlu meclis oturumunda sinirlendi naklen izleyin

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi meclis oturumu İBBTV'den canlı olarak veriliyor. İBB meclisen damga vuran Yenikapı'daki makam araçları oldu. Oturumu İBB TV'den naklen izleyebilirsiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, tatilin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında aylık toplantılara başladı.

Meclis oturumunda üyelerle Ekrem İmamoğlu arasında atışma çıktı. 'Birilerinin uykularını kaçırmak için gençler yetiştiriliyor' lafı olay çıkardı.

Gerilim yükselirken İmamoğlu şunları söyledi:



-'Benim tavsiyem konuşmacının düşünüp bu lafı geri almasıdır. Bu suç duyurusu gerektirecek vahimlikte bir sözdür. Arkadaşımız demiş ki:

Sizin uykularınızı kaçıracak insanlar yetişiyor. Bu çok tehlikeli, vahim ayıp bir cümledir. Benim tavsiyem bu sözünü geri almasıdır. Nokta...

İmamoğlu'nun makam araçları

Kürsüye gelen AK Partili üye ise makam araçlarıyla ilgili konuştu. İmamoğlu'nun topladığı araçlarla ilgili eleştirilerini sinirlenen üye, "Sayın İmamoğlu seçilmeden önce makam aracı kullanmayacağım. Ben ve ailem sevmiyor demişti. Şu anda İmamoğlu'nun 2 makam aracı var" dedi.

İmamoğlu bu üyenin 'Hayatınız yalan' sözüyle ilgili, "genç arkadaşım dilerim ki bundan sonraki konuşmalarınız içerekli olur. Bu sözleriniz alkışlanabilir ancak bilin ki yanlıştır. Araç meselesiyle ilgili ne kadar konuşulacak bilmiyorum ama buna gerekli cevapları daha sonra vereceğim" dedi.

Tevfik Göksu : Orası CHP kürsüsü değil

Ekrem İmamoğlu'nun konuşan üyeden sonra ona yanıt vermesine Göksu'dan yanıt geldi. Göksu her konuşmadan sonra İmamoğlu'nun son sözü söylemisini eleştirdi ve şunları söyledi:

Usul açısından yanıt vermeniz gerekiyorsa tüm konuşmalar bittikten sonra konuşun. Adalet bu değildir. Lütfen adaletli olun"

Keşke elini sıkmayıp uyarsaydınız

İmamoğlu bu söze de cevap verdi. Kürsüde sadece kendisine yönelik hakaret ve suçlamalara cevap verdiğini belirten İmamoğlu, "Burdan şahsıma yönelik hakaretler dışında yanıt vermedim. Keşke siz elini sıkmayıp uyarsaydınız" dedi.

Ak Partili isim sinirlendi! Allah israf yapanın belasını versin

Kürsüye gelen Ak Partili üye Yenikapı makam araçlarıyla ilgili israf kelimesinin kullanılmasına çok sinirlendi. Ak Partili isim ''Allah israf yapanın belasını versin'' dedi. Salondan amin sesleri gelirken alkış tufanı koptu. Ardından Ak Partili isim Yenikapı'ya şov için gelenin de belasını versin dedi.

Ak Partililerden İmamoğlu'na tatil eleştirisi

Konuşmasına Ekrem İmamoğlu’nun tatil yapması ile başlayan AK Partili Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer, araçların çekilmesi ile birlikte evde sağlık hizmetlerinin aksadığını iddia etti. İmamoğlu, Tuncer’e konuşmasının sonunda, “Anlaşılan siz bundan sonra yapılan tatilleri yakından takip edeceksiniz. Ama siz saraylarda yapılan tatillere odaklanın. Ben sizi her yere götürürüm ama başkaları sizi dahil etmez. Benim yıllardır aynı olan tatil şeklim var ama bazılarının makamdan sonra tatil şekli değişiyor. Siz onlarla ilgilenin” dedi.

CHP'li üye: Başkanım kurban olayım mikrofunumu kesme!

Kürsüde konuşmasını yapan CHP'li üye konuşmasını uzatınca İmamoğlu uyarı yaptı. CHP'li üye ise İmamoğlu'na ''başkanım kurban olayım'' mikrofonumu kesme bu kürsüde çok sesim kesildi deyince salonda gülüşmelere neden oldu.

CHP'li üye kürsüye çıktı! Kıyamet koptu!

CHP'li kadın üye Meclis kürsüsüne çıktığında AK Partili üyeler sıraları yumruklayarak protesto etti. CHP'li üye Ak Parti sıralarına dönerek ''bu da şiddetin bir dilidir'' dedi. CHP'li üyeye arka sıralardan laf atılınca İmamoğlu araya girerek 'hadsizlik yapıyorsunuz' dedi.

İmamoğlu sinirlendi! Ben senin sesini bastırırım da...

İmamoğlu konuşmasını sürekli bölen Ak Partili üyeye dönerek ''ben senin sesini bastırırım da sizi ahlaklı olmaya çağırıyorum'' dedi.

İmamoğlu oturuma 10 dakika ara verdi.