Fatih Altaylı: İnan Kıraç yerli otomobil grubundan çekiliyor

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, iş adamı İnan Kıraç'ın Yerli Otomobil Girişim Grubu’ndan çekilmek istediğini iddia ederek çekilmenin nedenini bilmediğini söyledi.

Fatih Altaylı, dün Habertürk'te "Bir babayiğit gitti" başlığıyla yayımlanan yazısında Türkiye uzunca bir süredir ‘yerli otomobil’ mevzuunu konuştuğunu vurgulayarak bu girişimde bir ayrılığa değindi.

Altaylı yerli otomobil mevzusunun gündeme gelmesinden sonra TOBB'un girişimiyle ortaya 5 babayiğit diye anılan bir grubunun çıktığını ama bu gruptan en tecrübeli ismin su koyverdiğini söyledi.

Aralık-Ocak gibi de yürüyen ilk prototip tanıtılacak

TOBB’un bu gruba kurumsal olarak ortak oldu ve Yerli Otomobil Girişim Grubu oluştuğunu ve bir CEO belirlendiğini söyleyen Altaylı, "1 yılı aşkın süredir de CEO tarafından kurulan ekiple yerli otomobilin altyapısı oluşturuluyor" hatırlatmasında bulunarak şöyle devam etti:

"Daha önce yazdığım gibi, önce nasıl bir otomobil konseptine yanıt arandı, bir prototip çizildi, şu anda onun bire bir modeli hazırlandı, Aralık-Ocak gibi de yürüyen ilk prototip tanıtılacak.

Elektrikli otomobilin ‘evreni’ oluşturuluyor

Daha önemlisi de yerli elektrikli otomobilin ‘evreni’ oluşturuluyor. Yani Türkiye’de bu otomobile katkı sağlayacak bir sanayi yapısı kuruluyor. Böyle bakınca da işler yolunda gibi.

Ancak geçtiğimiz günlerde yerli otomobil işinde hiç beklenmedik bir gelişme oldu. 5 babayiğit arasında, otomobil işinde en tecrübeli ortak sayılabilecek bir isim ya da o ismin firması birdenbire ‘Su kaynattı’ ya da ‘Su koyverdi’.

İnan Kıraç Yerli Otomobil Girişim Grubu'ndan çekiliyor

Altaylı, Türkiye’de pek çok markaya fason üretim yapan, New York’ta taksi ihalesine girip finale kalmayı başaran, bugün Türkiye’de otomobil deyince akla gelen ilk 10 isimden biri olan İnan Kıraç Yerli Otomobil Girişim Grubu ya da tam adıyla ‘Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu’ TOGG’un ve aynı zamanda da TOBB’un Başkanı olan Rifat Hisarcıklıoğlu’na bir mektup yazarak ‘Yerli Otomobil Girişim Grubu’ndan çekilmek istediğini’ bildirdiğini söyledi.

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