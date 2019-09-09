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Hatay Emniyet Müdürü trafik kazası geçirdi! Kendisi yaralı eşi hayatını kaybetti

Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk şiddetli bir trafik kazası geçirdi. Gelen bilgilere göre Karabörk yaralandı, eşi hayatını kaybetti.

Son dakika haberine göre; Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün trafik kazası geçirdiği bildirildi. Elim kazada Karabörk  yaralandı, eşi hayatını kaybetti.

Kaza Niğde'nin Bor ilçesinde meydana geldi

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşi, iki kızı ve damadının bulunduğu otomobil, Bor ilçesi TOKİ Kavşağı’nda süt tankeriyle çarpıştı. Kazada Emniyet Müdürü Karabörk, iki kızı ve damadı yaralı olarak kurtulurken, eşi Zuhal Karabörk olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazadan mahalinden görüntü

Yaralı Müdür Karabörk ve çocukları hastaneye kaldırıldı

Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İncelemeler devam ediyor

Kaza yerinde incelemeler devam ediyor.

Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk

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