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Ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan 'altına yatırım yapın' tavsiyesi

Mobius Capital Partnes'ın kurucusu ünlü yatırımcı Mark Mobius, yatırımcılara önemli uyarılar yaptı. Mobius, portföylerinin yüzde 10'unu fiziki altında tutmaları tavsiyesinde bulundu.

Dünya genelinde merkez bankalarının faiz indirdikleri ortamda yatırımcıların gideceği adresin altın olduğunu ifade eden Mobius, "Benim görüşüme göre, para arzının inanılmaz miktarda arttığı ortamda gidilecek yol fiziki altındır" diye konuştu.

"Sisteme para pompalıyorlar"

NBC'ye konuşan Mobius, "Tüm merkez bankaları faizleri aşağı çekmeye çalışıyor ve sisteme para pompalıyorlar. Sonrasında da sisteme kripto paralar geliyor ve hiç kimse gerçekte ne kadar kripto para olduğunu bilmiyor" ifadelerini de kullandı.

Trump doları zayıflatmaya çalışıyor

Özellikle ABD Doları'nın zayıflaması halinde yatırımcılara fiziki altına yönelmeleri tavsiyesinde bulunan Mobius, "Benim görüşüme göre ABD hükümeti, Trump'ın Beyaz Sarayı güçlü bir dolar istemiyor. Kesinlikle doları diğer para birimlerine karşı zayıflatmaya çalışıyorlar. Ancak bu dibe doğru bir yarış. Çünkü onlar doları zayıflatmaya çalıştıklarında, diğer para birimleri de zayıflayacak" dedi.

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