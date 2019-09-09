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Galatasaray'ın stadı TT Arena'ya Emirates modeli

Galatasaray, yeni sezonda Türk Telekom Stadı'nın kapasitesini 60 bine yükseltecek. Arsenal'in Emirates Stadı'nı Galatasaray mercek altına aldı.

Radamel Falcao transferinin ardından taraftar da kombinelere hücum ederken toplam satış 41 bine ulaştı. Maç başına bilet satışından elde edilen geliri dikkate alan yönetim, kombine satışını durdururken yeni sezon için de seyirci kapasitesini artırma kararı aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Türk Telekom Stadı'nın Arsenal'in Emirates Stadı ile aynı yüzölçümüne sahip olduğunu dikkate alan sarı-kırmızılı yetkililer, Aslantepe'deki 52 bin 650 olan koltuk kapasitesini sezon sonunda artırmaya çalışacak.

Koltuk aralıklarını daraltıp kapasiteyi artıracak
60 bin kapasiteli Emirates Stadı'nın planlarını İngiltere'den isteyecek Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda 3 santimetrelik koltuk aralıklarını daraltıp kapasiteyi artıracak.

Kapasite 60 bine çıkacak
Bu sezon değişiklik imkânı bulunmazken, sezon sonu Aslantepe'yi yenileme çalışması başlayacak. Kapasiteyi 60 bine çıkarmayı planlayan sarı-kırmızılılar, bu sezon 41 binde kalan kombine satışını gelecek yıl 50 bine yükseltip rekor kırmak istiyor.

Emirates Stadı'nın özellikleri
Açılış tarihi: 26 Ekim 2006
Tasarım: HOK Sport
Maliyet: 430 milyon pound
Seyirci kapasitesi: 60 bin
Saha boyutu: 105x68 metre
Saha içi çim boyutu: 113x76 m

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