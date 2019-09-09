HABER /  TRABZONSPOR

Trabzonspor'da iki oyuncu ameliyat edilecek

Menisküs sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür'ün perşembe, Yusuf Sarı'nın da yarın ameliyatının planlandığı bildirildi.

Trabzonspor'da menisküs sakatlıkları yaşayan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın bu hafta içinde ameliyat edilecekleri belirtildi.

Bordo-mavili kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan ekibi AEK ile Trabzon'da oynadığı rövanş maçında sakatlanan ve sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen Abdülkadir Ömür, 12 Eylül Perşembe günü Almanya'da eski doktoru Ufuk Şentürk tarafından ameliyat edilecek.

Yusuf Sarı için ise yarın İstanbul'da ameliyat planlanıyor. 

Kulüp doktoru değişti
Trabzonspor'da kulüp doktorunun değiştiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün eski doktorlarından Hakan Ayaz ile anlaşmaya vardığı aktarıldı. Ayaz'ın yarınki çalışmaya katılması bekleniyor.

İzin günü
Trabzonspor'da futbolcular günü izinli geçiriyor.

Bordo-mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tekrar toplanarak Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı!
AB delegasyonunun Türkçe - Arapça twitine tepkiler yağdı açıklama geldi
TEB konut kredi faiz oranını yüzde 1,20'ye indirdi
Galatasaray'ın stadı TT Arena'ya Emirates modeli
Türkiye Yeni Zelanda maçı canlı yayın 12 Dev Adam olimpiyat için sahada
Erdoğan: Ders müfredatlarını objektif bir anlayışla yeni baştan hazırladık
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Takım Moldova'ya vardı
AÖL ders seçme ders silme nasıl yapılır son gün ne zaman?
Ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan 'altına yatırım yapın' tavsiyesi
Aşure günü neler yapılır aşure günü ibadetleri
Süleyman Soylu torbacılara savaş açtı! Velilere kritik uyardı
Murat Yıldırım Kim Milyoner Olmak İster kararı vedayı böyle duyurdu
Yorumlar