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Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı!

Yıl sonu dolar tahminini 5,90'dan 6,00'a çıkaran Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 14,42'den yüzde 13,96'ya çekti.

Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen yıl sonu beklenti anketi Eylül 2019 raporu yayımlandı. 

Dolar Kuru Tahmini Beklentisi

2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5,90 TL iken, bu anket döneminde 6,00 TL'ye yükselmiştir. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,27 TL ve 6,35 TL olarak gerçekleşmiştir.

Enflasyon Tahmini Beklentisi

2019 yılı Eylül ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,46 iken, bu anket döneminde yüzde 1,49 olmuştur. Ekim ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 1,93 olmuştur. Kasım ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,17 olarak gerçekleşmiştir. 

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,42 iken, bu anket döneminde yüzde 13,96'ya gerilemiştir. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,77 iken, bu anket döneminde yüzde 12,21 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,27 ve yüzde 10,17 olarak gerçekleşmiştir. 

Faiz Tahmini Beklentisi

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,17 iken, bu anket döneminde yüzde 16,89'a gerilemiştir. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,68 iken, bu anket döneminde yüzde 17,20 olarak gerçekleşmiştir. 

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