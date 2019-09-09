İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde konuşan Ak Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tefvik Göksu, "İSKİ’ye 2 Ağustos tarihli ile 997 aracı neden aldınız? Bizim dönemimizde bin 400 TL’ye kiralanan araç, yeni dönemde 3 bin 341 TL’ye kiralanmış." dedi.

23 Haziran seçiminin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, tatilin ardından aylık toplantılara başladı.

Oturumda taraflar arasında sert tartışmalar yaşandı. Mecliste gündem dışı konuşmalara söz alan AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tefvik Göksu'nun hedefinde İmamoğlu vardı.

Bin 400 TL’ye kiralanan araç, yeni dönemde 3 bin 341 TL’ye kiralanmış

"Bin 400 TL’ye kiralanan araç, yeni dönemde 3 bin 341 TL’ye kiralanmış"

İstanbul’da bir tiyatro izlediklerini ifade eden Göksu, “İstanbul’da öylesine bir tiyatro izledik ki sayın başkan ‘İstanbul’da 643 yöneticiye bin 717 makam aracı verilmiş’ dedi. Bu makam araçları nerede? Bu sorunun cevaplarını arıyoruz. Makam araçları bunlar mı? 643 yöneticiye bin 717 makam aracı bulunamayınca bunlar hizmet fazlası araçlar dediniz. Yenikapı’ya 730 araç topladınız. Topladıktan sonra baktınız tepki geliyor gece operasyonlar ile kamyonetleri geri çektiniz.

O kamyonetler kimin makam aracıydı. İSKİ’ye 2 Ağustos tarihli ile 997 aracı neden aldınız? Bizim dönemimizde bin 400 TL’ye kiralanan araç, yeni dönemde 3 bin 341 TL’ye kiralanmış. Mesele hizmet ise bunları da göndermeniz lazım. Hizmet fazlası araç elbette kamu kurumunda fazla ise bunun çıkarılması gerekir. Bu neye göre belirlenir. Hiçbir şey yapmayacaksanız bunlar tabiki denetim fazlasıdır. Bundan sonra zabıta işleri yapmayacak mısınız? Bundan sonra insanların ayağına hizmet götürmeyecek misiniz? O zaman bunlar hizmet fazlası araç. Bunları teslim edebilirsiniz" açıklamasını yaptı.

Yenikapı'daki araçlar takip edilecek

Yenikapı’da toplanan araçları bundan sonra trafikte takip edeceklerini belirten Göksu, "Bu araçları plakaları ile birlikte takip edeceğiz, bunları sokakta bulursak o zaman mahcup olursunuz. Siz hizmet üretmeyecekseniz araçlara ihtiyaç duymayabilirsiniz. Bu hizmet dışı araçların belediye dışında birine tahsis edildi ise bunları ispat edin” dedi.