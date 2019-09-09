Muhalif yazar Levent Gültekin'den İmamoğlu'na 'Yenikapı' tepkisi! Ne oldu? Niçin vazgeçtin?

Muhalif söylemleri ile bilinen Gazeteci-Yazar Levent Gültekin, ihtiyaç fazlası olduğu öne sürülerek Yenikapı'da sergilenen araçlar hakkında açıklama yapacağını söyleyip, açıklama yapmadan araçları kaldıran İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Diken yazarı Gültekin'den, bir haftadır Türkiye'nin gündemine oturan ve hala gündemdeki yerini koruyan Yenikapı'daki İBB araçlarıyla ilgili İmamoğlu'na bir tepki geldi.

Gültekin, sosyal medya hesabından, israf gerekçesiyle bin 300’e yakın aracın Yenikapı'ya sevkiyatı tamamlandıktan sonra alanda açıklama yapacağını söylenen İmamoğlu'nu bu açıklamayı yapmaması nedeniyle eleştirdi.

Gültekin Twitter hesabından konuyla ilgili şunları söyledi;

Yenikapı’daki araba meselesi ne oldu? İmamoğlu orada basın toplantısı düzenleyecekti niçin vazgeçti? Büyük bir gösteriyle başlayan konu niçin sessizce gündemden düşürüldü? — Levent Gültekin (@acikcenk) September 8, 2019

Araçlar bugün kaldırıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Yenikapı'daki miting alanında sergilenen araçlar 4 günün ardından kaldırıldı.

İmamoğlu yerin Genel Sekreter Erkut'tan açıklama

Tasarruf çalışmaları sonucunda 730 hizmet aracının tespit edildiğini dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Yavuz Erkut, “Özellikle ikinci seçim öncesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları İETT, İSKİ ve 28 iştirake ihtiyaç fazlası araçlardan bahsedilmişti. Kamuoyunda da bu yönde bir beklenti ortaya çıktı.

Bugün burada, yapmış olduğumuz çalışma sonunda, tasarruf sonucu 730 hizmet aracını sizlere takdim ediyoruz. 730 aracın yanı sıra yaptığımız incelemede, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında 517 binek aracın kiralanan firmalara iade edildiğini gördük. Başkanımızın sıklıkla dile getirmiş olduğu tasarruf kavramıyla ilgili olarak, bir evvelki yönetiminde benzer şekilde tasarruf ihtiyacı hissederek binek araç sayısını azalttığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.