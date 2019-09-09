HABER /  YEREL

Muhalif yazar Levent Gültekin'den İmamoğlu'na 'Yenikapı' tepkisi! Ne oldu? Niçin vazgeçtin?

Fatih Uğur fatih@internethaber.com

Muhalif söylemleri ile bilinen Gazeteci-Yazar Levent Gültekin, ihtiyaç fazlası olduğu öne sürülerek Yenikapı'da sergilenen araçlar hakkında açıklama yapacağını söyleyip, açıklama yapmadan araçları kaldıran İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Diken yazarı Gültekin'den, bir haftadır Türkiye'nin gündemine oturan ve hala gündemdeki yerini koruyan Yenikapı'daki İBB araçlarıyla ilgili İmamoğlu'na bir tepki geldi.

Gültekin, sosyal medya hesabından, israf gerekçesiyle bin 300’e yakın  aracın Yenikapı'ya sevkiyatı tamamlandıktan sonra alanda açıklama yapacağını söylenen İmamoğlu'nu bu açıklamayı yapmaması nedeniyle eleştirdi.

Gültekin Twitter hesabından konuyla ilgili şunları söyledi;

Araçlar bugün kaldırıldı 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Yenikapı'daki miting alanında sergilenen araçlar 4 günün ardından kaldırıldı. 

İmamoğlu yerin Genel Sekreter Erkut'tan açıklama

Tasarruf çalışmaları sonucunda 730 hizmet aracının tespit edildiğini dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Yavuz Erkut, “Özellikle ikinci seçim öncesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları İETT, İSKİ ve 28 iştirake ihtiyaç fazlası araçlardan bahsedilmişti. Kamuoyunda da bu yönde bir beklenti ortaya çıktı.

Bugün burada, yapmış olduğumuz çalışma sonunda, tasarruf sonucu 730 hizmet aracını sizlere takdim ediyoruz. 730 aracın yanı sıra yaptığımız incelemede, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında 517 binek aracın kiralanan firmalara iade edildiğini gördük. Başkanımızın sıklıkla dile getirmiş olduğu tasarruf kavramıyla ilgili olarak, bir evvelki yönetiminde benzer şekilde tasarruf ihtiyacı hissederek binek araç sayısını azalttığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Yenikapı'daki makam araçları açıklaması Yenikapı'daki makam araçları için vatandaş ne diyor çok ilginç görüşler var İBB'nin Yenikapı'ya dizilen araçları! Ekrem İmamoğlu konuşma yapacak
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yenikapı'daki makam araçları! Sayı kaç oldu Audi ve Passatlar geldi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Recep Tayyip Erdoğan Binali Yıldırım'ı çok seviyorum diyen öğrenciyi kıskandı
Sahil Güvenlik mülteci botunu batırmaya çalıştı deniyor! İddiaya videolu yanıt
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı!
AB delegasyonunun Türkçe - Arapça twitine tepkiler yağdı açıklama geldi
TEB konut kredi faiz oranını yüzde 1,20'ye indirdi
Galatasaray'ın stadı TT Arena'ya Emirates modeli
ÖNCEKİ HABERLER
AÖL kayıt yenileme ücreti kaç para oldu MEB
E Okul VBS girişi nasıl olur 2019 MEB e okul kayıt olma nasıl olur?
Aşure tarifi Oktay Usta sırasıyla tüm aşure malzemesi
Bin 400 TL’ye kiralanan araç yeni dönemde 3 bin 341 TL’ye kiralanmış
Aşure günü namazı 4 rekatlık namaz ne zaman nasıl kılınır?
Aşure günü kaç gün sürer ne zaman bitiyor?
Yorumlar 10 yorum