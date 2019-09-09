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Recep Tayyip Erdoğan Binali Yıldırım'ı çok seviyorum diyen öğrenciyi kıskandı

İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı okulun açılışını yapan eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, mikrofonu verdiği Nizam Efe isimli öğrenciyle ilginç diyalog yaşandı. Yıldırım'ı çok seviyorum diyen öğrenciye Erdoğan kıskandığını söyledi.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, İzmir Karşıyaka’da hayırsever tarafından yaptırılan 32 derslikli Kaptan Altan Altay Altuğ İlkokulu’nun açılışına katıldı.

Okulun açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı katılımıyla gerçekleştirildi.

“Ama sen beni kıskandırıyorsun” yanıtını verdi

Dört şehirle birlikte İzmir’deki açılışa da canlı bağlanan Erdoğan, Yıldırım’dan okul hakkında bilgi aldı. Bu sırada Yıldırım, Nizam Efe isimli bir öğrencinin Erdoğan’a sesleneceğini belirterek mikrofonu öğrenciye verdi. Öğrenci, “Ben Binali Yıldırım’ı çok seviyorum, onu televizyonda görüyorum” dedi. Binali Yıldırım, “Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı” diye düzeltirken, Erdoğan da öğrenciye, “Ama sen beni kıskandırıyorsun” yanıtını verdi. Bunun üzerine Yıldırım, gülerek, “Baltayı taşa vurduk” diye konuştu.

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