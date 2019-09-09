HABER /  DÜNYA

Putin talimat verdi! Rusya Moğolistan üzerinden Çin'e gaz sevkiyatını değerlendiriyor

Anadolu Ajansı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moğolistan üzerinden Çin’e doğal gaz sevkiyatının değerlendirilmesi için Gazprom’a talimat verdi.

Putin, başkent Moskova’da Rus enerji şirketi Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile bir araya gelerek doğal gaz piyasalarında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Devlet televizyonundan canlı yayınlanan görüşmede, Miller, Çin’e doğal gaz sevkini içeren Sibirya’nın Gücü projesine değinerek, "1 Aralık itibarıyla Sibirya’nın Gücü üzerinden Çin’e doğal gaz sevkiyatı başlayacak. Bu tarihi bir olay çünkü dünyanın en büyük gaz ihracatçısı, dünyanın en büyük gaz ithalatçısına gaz sevkiyatına başlayacak. Çin, dünyanın en hızlı büyüyen pazarı.” ifadelerini kullandı.

Putin ise Çin’e doğal gaz sevkiyatında farklı rotaların da değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, “Yamal’daki kaynakları kullanarak Moğolistan üzerinden Çin’in batısına doğal gaz sevk edilmesini değerlendirmenizi ve sonrasında bana rapor vermenizi istiyorum.” dedi.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Miller, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gönderilen doğal gaza ilişkin transit sözleşmesinin 31 Aralık’ta sona ereceğini hatırlatarak, “Yıl sonuna kadar Avrupa’daki doğal gaz depolama tesislerine 11,4 milyar metreküp doğal gaz göndereceğiz. Transit sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle bu miktar geçen yılın iki katından fazla arttı." diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki transit sözleşmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Miller, “Ancak asıl soru, Ukrayna’nın doğrudan bir sözleşmeyle Rus gazı alıp almayacağı. Bu sorunun cevabı, aynı zamanda Rusya’nın Ukrayna’ya doğal gaz göndermek için ne kadar kapasiteye ihtiyacı olduğunun da cevabı.” değerlendirmesinde bulundu.

Geçen hafta Moğolistan'ı ziyaret eden Putin, burada Devlet Başkanı Haltmaagiyn Battulga ile görüşmüştü.

İlgili Haberler
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Rus yangın uçağını test etti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Rusya'nın insansı robotu FEDOR dünyaya döndü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Muhalif yazar Levent Gültekin'den İmamoğlu'na 'Yenikapı' tepkisi! Ne oldu? Niçin vazgeçtin?
Recep Tayyip Erdoğan Binali Yıldırım'ı çok seviyorum diyen öğrenciyi kıskandı
Sahil Güvenlik mülteci botunu batırmaya çalıştı deniyor! İddiaya videolu yanıt
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı!
AB delegasyonunun Türkçe - Arapça twitine tepkiler yağdı açıklama geldi
TEB konut kredi faiz oranını yüzde 1,20'ye indirdi
ÖNCEKİ HABERLER
AÖL kayıt yenileme ücreti kaç para oldu MEB
E Okul VBS girişi nasıl olur 2019 MEB e okul kayıt olma nasıl olur?
Aşure tarifi Oktay Usta sırasıyla tüm aşure malzemesi
Bin 400 TL’ye kiralanan araç yeni dönemde 3 bin 341 TL’ye kiralanmış
Aşure günü namazı 4 rekatlık namaz ne zaman nasıl kılınır?
e okul VBS nereden girilir MEB veli bilgilendirme sistemi giriş ekranı
Yorumlar