Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Rus yangın uçağını test etti
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rusya'da Be-200 yangın söndürme uçaklarını test etti. Uçakla ilgili açıklamalarda bulundu.
Pakdemirli, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Savunma Sanayii Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can ve beraberindeki heyetle Türkiye'nin almayı planladığı Rusya'nın Be-200 amfibi yangın söndürme uçağını incelemek üzere Taganrog'u ziyaret etti.
Be-200 amfibi uçak montaj hattını inceleyen ve uçağın imalat ve montajına ilişkin bilgiler alan Pakdemirli, temasları kapsamında Be-200 amfibi uçak servis desteğiyle ilgili de detaylı bilgi edindi.
Pakdemirli, Be-200 amfibi yangın söndürme uçağını kullanarak su boşaltımı da gerçekleştirdi.
Pakdemirli, ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede, barışçıl maksatlı kullanılan uçaklara bakmaya geldiklerini belirterek "Kaptan pilotumuzla az evvel uçtuk. Be-200 amfibi yangın söndürme uçağının kumandaları son derece yumuşak manevraya gelebiliyor. Türkiye'deki yangınlar için en önemli unsur dar alanlarda manevra kabiliyeti." diye konuştu.