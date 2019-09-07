Rusya'nın insansı robotu FEDOR dünyaya döndü

Uzayda bulunduğu süre boyunca kendisine ait sosyal medya hesaplarından yaptığı işler hakkında kısa bilgiler yayınladı. 1,80 boyunda 160 kilogram ağırlığında olan insansı robot FEDOR, kozmonotlar tarafından test edildi ve tüm testlerden başarıyla geçti.