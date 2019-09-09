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Aşure tarifi aşureye fındık ve ceviz ne zaman konur?

Aşure ayının başlaması ile birlikte en lezzetli aşure tarifi arayışları hızlandı. Aşure günü 9 Eylül Pazartesi günü başladı. Peki aşure tarifi nasıl, Oktay usta aşure tarifi sıralı malzeme ve videolu anlatım haberimizde.

Aşure gününün başlaması ile birlikte mutfaklarda son aşureyi yapma heyecanı başladı. Peki aşure nasıl yapılır? Aşure tariflerinden en çok aranan ve yapımı tercih edilen Oktay Usta'nın aşure tarifi. Peki aşure nasıl yapılır, Oktay Usta'nın aşure tarifi nasıldır? Öncelikle Oktay Usta'nın aşure tarifinin yapılışını anlatalım. Aşağıda aşurenin içine koyacağınız malzemelerin listesi de yer alıyor.

AŞURE YAPILIŞI: Akşamdan ıslağa koyduğunuz dövme, fasulye ve nohutu sabah suyunu süzerek düdüklü tencereye alın. Bir elmanın üzerine karanfilleri batırıp aşurenin içine atın.  Üzerine bir karışa yakın çıkacak kadar su ekleyin Kaynamaya başladıktan sonra kefini alıp,ağzını kapatın. En az bir buçuk saat altı kısık olarak pişirin Buğdayın iyice açılması lazım.Yoksa suyu özlü olmaz.

Üzümleri bir cezveye alıp üzerine sıcak su koyun ve 5 dakika kadar kaynatın.Bu sayede kirli suyunu verecek ve aşureyi mat bir renge dönüştürmeyecek.

Bundan sonraki aşamada aşure sık sık karıştırılacak.Aksi halde hemencecik dip tutacaktır. Üzümleri tencereye,Portakal kabuklarıyla beraber ekleyip,beş dakika daha pişirin. Şimdi küçük doğradığınız ayva,incir ve kayısıyı ekleyin.

Bir çay bardağı kadar pekmezi şekeri ve çubuk tarçını bu esnada ilave edin. Şekeri azar azar katın.Miktarı damak tadınıza göre ayarlayın.

5 dakikada bu şekilde kaynadıktan sonra altını kapatın. İster sıcak ister soğuk,dilediğiniz gibi süsleyip servis yapın.

OKTAY USTA AŞURE YAPILIŞI VİDEOSU

AŞURE TARİFİ : MALZEMELER
2 su bardağı dövme buğday
Yarım su bardağı kuru fasulye
Yarım su bardağı nohut
50 gr.kuş üzümü
50 gr.izmir üzümü

 2-3 adet kuru incir
1 çay bardağı dut pekmezi
4-5 adet kuru kayısı (islimsiz,kayısı çiri)
Yarım portakal kabuğu
Yarım ayva
7-8 adet karanfil
1adet 10 cm. kadar çubuk tarçın
1 adet elma
Bir çay kaşığı tuz (tepeli olmasın,silmeden biraz fazla olsun)
Damak tadınıza göre şeker

AŞUREYİ SÜSLEMEK İÇİN

Fındık, Ceviz, Fıstık, Nar

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