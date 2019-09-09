Bakan Berat Albayrak ABD Ticaret Bakanı Ross'u kabul etti! 100 milyar dolarlık...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir dizi ziyaret çerçevesinde Türkiye'de bulunan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'u kabul etti. Kabule ilişkin sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Albayrak, 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefini yineledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Ross'u makamında kabul etti.

Albayrak, sosyal medya hesabından görüşmeye dair fotoğraflar paylaşarak, iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi 100 milyar dolara çıkarma hedefini bir kez daha vurguladı.

Albayrak'ın dikkat çeken o paylaşımı;