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Ergenekon hakimi Hasan Hüseyin Özese'ye FETÖ'den 10 yıl hapis cezası

Ergenekon Davası eski mahkeme başkanlarından Hasan Hüseyin Özese, FETÖ üyeliği suçundan yargılandığı davada 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Hasan Hüseyin Özese ile avukatı katıldı.

Suçlamaları reddetti

Bir önceki celse verilen savcılık mütalaasına ilişkin son savunmasını yapan sanık Özese, suçsuz olduğunu iddia ederek, hakkında tüm suçlamaları reddetti.

Dosyanın karara bağlanacağı söylenen ve son sözleri sorulan sanık Özese, ''Suçsuzum, beraatimi istiyorum'' dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Özese'nin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet, sanığın ''Anayasayı ihlal'' suçundan ise beraatine karar verdi.

Hükmün açıklanmasının ardından sanık Özese, karara tepki göstererek, ''Hukuka aykırı karar. Suçum olmadığı halde böyle karar verildi'' ifadesini kullandı.

Hazırlanan iddianamede, eski hakim Hasan Hüseyin Özese'nin ''silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''Anayasayı ihlal'' suçlarından hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Hasan Hüseyin Özese

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