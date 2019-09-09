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Yenikapı’daki araçlar ve İBB'ten çıkarılan işçiler için komisyon kurma kararı alındı

İBB Meclisi'nde AK Parti grubunun, Yenikapı’da sergilenen ihtiyaç fazlası araçlar ile İBB’den atılan işçiler hakkında araştırma yapmak üzere 2 ayrı komisyon kurulması önerisinin gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi.

23 Haziran seçiminin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, tatilin ardından aylık toplantılara bugün başladı.

Toplantıda AK Parti grubunun İmamoğlu'nun talimatıyla Yenikapı miting alanında sergilenen araçlar ve İBB'den çıkarılan işçilerle ilgili 2 ayrı komisyon kurulması önerisinin gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi.

Bu kapsamda, komisyonlardaki Meclis üyeleri 3 ay boyunca işten atılan İBB personeli ve ihtiyaç fazlası kiralık araçlarla ilgili çalışma yaptıktan sonra meclisi bilgilendirecek. 

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