ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den Türkiye’ye yaptırım çıkışı

"Rusya'dan S-400 aldığı için Türkiye'ye ABD yaptırım seçeneklerine bakıyoruz." diyen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Fakat henüz karar vermedik" diye konuştu.

ABD’de yayın yapan Fox Business Network’te açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Mnuchin, ABD ile Türkiye arasında krize neden olan S-400'lerle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Reuters acil koduyla servis etti

Reuters’ın 'Acil' koduyla servis ettiği açıklamalarda Mnuchin, “Rusya’dan satın alınan S-400’ler için Türkiye’ye yaptırım seçeneklerine bakıyoruz. Fakat henüz karar vermedik” dedi.

Türkiye’yi F-35 programından çıkarmıştı

Amerikan Yönetimi son olarak Rusya’dam S-400’leri almaması karşılığında Türkiye’ye yaptığı Patriot teklifini resmen geri çekmişti.

ABD daha önce de Türkiye'yi ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 programından çıkarmıştı. Bunun üzerine uçağın üreticisi olan Lockheed Martin şirketi, Türkiye'de üretilen parçaların ABD'de üretilmeye başlanacağını açıklayıp Türk şirketleri üretim zincirinden çıkarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri satın almasında selefi Barack Obama'yı suçluyor. Bu bağlamda Trump'ın Türkiye'ye CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme) Yasası kapsamında yaptırım uygulamak istemediği biliniyor.

Başkan Trump, önceki ay Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi Parti senatörleriyle toplantı yapmıştı. Cumhuriyetçi heyet, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için Türkiye’yi CAATSA kapsamındaki zorunlu yaptırımlardan muaf tutmaması yolunda Trump’a baskı yapmıştı. Trump ise “sert yaptırımlar yerine Türkiye ile müzakere edilmesini” savunmuştu.