Okullar açıldı veliler bu çantaları kullanmayın skolyoza yol açabilir

"Aileler ağrı kontrolü yapmalı"

Ural, “Ağır sırt çantası taşıyan çocuklar yükü dengelemek için öne doğru eğilerek kamburlarını çıkararak yürürler. Ayrıca çocuklar ağır çanta taşırken oluşan dengesizlik sonucunda daha kolay düşüp yaralanabilirler. Bu nedenle, ailelerin sık sık çocukların boynunda ve sırtında ağrı olup olmadığını sorgulamaları önem arz eder. Ayrıca elleri ve bacaklarında ağrı, güçsüzlük, uyuşma ve karıncalanmaların da olması önemli belirtilerdir” diye konuştu.