AK Partili Bülent Arınç'tan ezber bozan Ahmet Türk açıklaması: Bu adam terör ve şiddetten...

Habertürk'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bülent Arınç bomba açıklamalar yaptı. Arınç görevden alınan Ahmet Türk için "Bu adam terör ve şiddetten uzak, ülkede barış olmasını isteyen bir insandır" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç da Habertürk canlı yayınında, Canan Kaftancıoğlu ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak kayyum atanan Mardin Büyükşehir eski Belediye Başkanı Ahmet Türk ile ilgili çok ses getirecek açıklamalarda bulundu.

Kaftancıoğlu'nun aldığı cezayı zorlama olarak yorumlayan Arınç, Türkiye'nin gündemine oturan kayyum atamalarının ardından HDP'li Ahmet Türk için ezber bozan sözler sarf etti.

Arınç görevden alınan Ahmet Türk hakkında şu ifadeleri kullandı;

'Ülkede barış olmasını isteyen bir insandır'

"Ahmet Türk'ün terörle şiddetle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Kandil'le HDP'yle var mıdır? Vardır, mecburiyetten. Bu adam terör ve şiddetten uzak, ülkede barış olmasını isteyen bir insandır. Ben sadece Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Çünkü çözüm süreci içerisinde de kendisiyle irtibatımız oldu.

'Karara dair muhakkak sağlam gerekçeleri vardır'

Arınç ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun elinde karara dair muhakkak sağlam gerekçelerin olduğunu belirtti.