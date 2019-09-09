Diagne olay çıkardı boğazına sarılıp tehdit etti

Galatasaray'ın Brugge takımına kiraladığı Mbaye Diagne, İstanbul'da kendisini görüntülemek isteyen muhabire saldırdı.

Transfer döneminin son gününde Galatasaray'dan Belçika'nın Club Brugge takımının renklerine bağladığı Mbaye Diagne, önceki akşam İstinye Park'ta görüntülendi.

Sabah'ın haberine göre; Diagne'ye, siyahi bir kadın ve bir çift eşlik etti. Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden futbolcu, bir anda ayağa kalkarak muhabirlerin üzerine saldırıp fotoğrafları sildirmeye çalıştı.

Zorla telefonu aldı

Muhabirin cep telefonu ile kendisini görüntülemesi üzerine çılgına dönen Diagne, koşarak zorla telefonu aldı. O sırada orada başka bir muhabirin boğazına sarılarak tehdit etti.