Tecavüzcüye ibretlik ceza! Pitbull’a cinsel organını parçalattılar

MEKSİKA'nın başkenti Mexico City'de çete üyesi beş kişi, kadına tecavüzle suçladıkları adama pitbull cinsi köpeği saldırttı. Türkiye'de yasaklı olan pitbull adamı resmen parçaladı.

Bu vahşete imza atan çete üyeleri, “ibret olsun” diye haberde adı anılmayan talihsiz adama yönelik işkence görüntülerini kaydetti.

Çırılçıplak soyulup kelepçelendi

İnsanın kanını donduran kayıtta beş kişi tarafından etrafı sarılan adam kelepçelenerek çırılçıplak yere yatırılmış halde ekrana yansıyor.

Pitbull saldırıyor

Bu sırada da pitbull adamın cinsel organına saldırıyor. Kurbanın “Durun, beni bırakın, lütfen beni bırakın” diye haykırdığı duyuluyor.

Akıbeti bilinmiyor

Ardından izleyenler arasından bir kişi adamın ağzını kapayarak yardım çağırmasını engelliyor. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; dehşet verici işkenceye maruz kalan adamın akıbeti ise bilinmiyor.