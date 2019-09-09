Şanlıurfa'da üzerine yük asansörü düşen 18 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

ŞANLIURFA'da çalıştığı fabrikada üzerine yük asansörü düşen 18 yaşındaki Halaf Sağır, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve palet imalatı yapan fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, Halaf Sağır çalıştığı sırada üzerine yük asansörü düştü. Kazayı gören diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Üzerine yük asansörü düştü

Ekiplerin çalışması sonucu Sağır, asansörün altından çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sağır, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sağır'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.