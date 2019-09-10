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Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine katılacak mı?

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'daki toplantıya katılacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine katılıp katılmayacağıyla ilgili soruya da yanıt verdi.

''Elbette ki katılacağız''
İmamoğlu, 'Ankara'ya gidecek misiniz?' sorusuna "Tabii ki. Neticede bizim bireysel bir talebimiz vardı. Ama sayın Cumhurbaşkanı bütün büyükşehir belediye başkanlarıyla, belediyelerin sanıyorum sorunlarını konuşmak üzere ya da bu yeni dönemi tartışmak üzere toplantı daveti yaptılar. Elbette ki katılacağız.'' yanıtını verdi.

''Daveti için teşekkür ediyorum"
''Elbette ki şehirlerimizin bütün aslında büyükşehirlerin sorunlarını kendileriyle paylaşma imkanımız olacak.'' diyen İmamoğlu, ''Biz devletin her kademesinde maksimum diyalog maksimum ilişki... Neticede vatandaşımız hizmet bekliyor. Ama bizden ama merkezi hükümetten. Dolayısıyla işbirliğine ülkemizin her kademesinin ihtiyacı var. Biz bundan kaçınacak set koyacak anlayışa asla sahip olmadık, olmayacağız da. Zaten anlamlı da değil. Daveti için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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