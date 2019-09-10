HDP'li Kemal Peköz'ün kızı Hevi Peköz'ün lüks hayatına bakın Paris'ye yaşıyor

Doyasıya eğlence

Dünyanın her yerini gezerek gününü gün eden Hevi Peköz, denizi de havuzu da oldukça seviyor. Öyle ki; tatillerinde çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından sık sık paylaşıyor. Gelen tepkilerin artması üzerine Hevi Peköz hesabını kapatmayı tercih etti.