HDP'li Kemal Peköz'ün kızı Hevi Peköz'ün lüks hayatına bakın Paris'ye yaşıyor
Diyarbakır'da annelerin çocuklarına kavuşmak için nöbeti devam ederken HDP'li milletvekillerinin çocukları eğlence dolu bir hayat yaşıyor.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırılan çocuklarını kurtarmak isteyen anneler, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde nöbete başladı.Çocuklarına kavuşacaklarını günü bekleyen acılı ailelere destek günden güne büyürken, örgütün siyasi kanadında yer alan isimlerin çocukları da sık sık gündeme geliyor.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın çocuklarına ait fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından şimdi de HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün kızına ait fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmaya başladı. HDP'li Peköz'ün Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan kızı Hevi Peköz, kimi zaman İspanya'da kimi zaman Amerika'da...
Doyasıya eğlence
Dünyanın her yerini gezerek gününü gün eden Hevi Peköz, denizi de havuzu da oldukça seviyor. Öyle ki; tatillerinde çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından sık sık paylaşıyor. Gelen tepkilerin artması üzerine Hevi Peköz hesabını kapatmayı tercih etti.