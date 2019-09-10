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Ahmet Hakan İBB Meclis oturumunu topa tuttu: Azalmayan büyük bir kuru gürültü

İBB'nin tartışmalarla geçen Eylül oturumuyla ilgili eleştirileriyle dolu yazısında Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan,"İstanbul’un sorunlarını zerre takmayan devasa bir kısır kavga. Hiç bitmeyen, zerre azalmayan büyük bir kuru gürültü." değerlendirmesi yaptı.

 "Tevfik nasıl laf soktu”, “Ekrem nasıl hacamat etti” dedirtme çabası" yaşandığını belirten Ahmet Hakan, "Tribünleri hop oturtup hop kaldırtmaya dayalı keyifsiz bir izlence..." diye yazdı.

Toplantıda masadaki konular

Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında toplanan İBB Meclisi'nin gündeminde görevlerine son verilen belediye işçileri, Yenikapı’da sergilenen makam araçları, vakıflar ve Gezi Parkı eylemleri sırasında Taksim Dayanışması sözcüsü olan TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi ve İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Kahraman'ın görevlendirilmesi vardı. 

"Zerre azalmayan büyük bir kuru gürültü..." 

Ahmet Hakan'ın gerilimlerle dolu toplantıya ilişkin "Yedi maddeyle İstanbul belediye meclis toplantısı" ara başlığıyla yaptığı değerlendirmeler şöyle:

MADDE BİR: İstanbul’un sorunlarını zerre takmayan devasa bir kısır kavga...

MADDE İKİ: Hiç bitmeyen, zerre azalmayan büyük bir kuru gürültü...

MADDE ÜÇ: Kürsüye her çıkanın peşinden koştuğu boş polemik...

MADDE DÖRT: “Sen berbatsın, ben pırıl pırılım”a dayalı sürekli bir laf sokma

MADDE BEŞ: Tumturaklı laflar edip kendini göstermeye dayalı bir gayret...

MADDE ALTI: “Tevfik nasıl laf soktu”, “Ekrem nasıl hacamat etti” dedirtme çabası.

MADDE YEDİ: Tribünleri hop oturtup hop kaldırtmaya dayalı keyifsiz bir izlence...

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