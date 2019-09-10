ABD ordu personelinin Trump'ın otelinde konaklaması tartışılıyor

ABD Hava Kuvvetleri, bir mürettebatın İskoçya'da ABD Başkanı Donald Trump'a ait otelde geceyi geçirdiğinin ortaya çıkmasının ardından personelin uluslararası seyahatlerde havaalanı ve otel seçimlerinin teftiş edildiğini açıkladı.

ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Ed Thomas, martta İskoçya'da konaklayan mürettebata ilişkin ilk denetlemenin, golf oteli Trump Turnberry'de kalan mürettebatın tüm resmi kılavuzlara ve prosedürlere uyduğunu gösterdiğini bildirdi.

Thomas, "ABD'li hizmetlilerin yüksek kalitede konaklamasına, bedelini hükümet ödese de izin verilebilir ancak bu her zaman tavsiye edilir bir şey değil." ifadesini kullandı.

Personelin uluslararası seyahatlerde havaalanı ve otel seçimlerinin teftiş edildiğini açıklayan ABD Hava Kuvvetleri, özellikle C-17 kargo uçaklarının son yıllarda artan biçimde yakıt ikmali için İskoçya'nın Prestwick Havaalanını kullandığını bildirdi.

Hava Kuvvetleri mensuplarının, 2015'te Prestwick Havaalanında mola sayısının 95 olduğu, bu sayının geçen yıl 257'ye yükseldiği ve 208'inde gecenin Prestwick'de geçirildiği belirtildi.

ABD Kongresi'nin bazı üyeleri, Hava Kuvvetleri personelinin, Trump'ın sahibi olduğu otelleri kullanmasının, ABD Başkanın menfaati açısından tartışmaya yol açabileceğini dile getirirken, Kongre'nin, Hava Kuvvetleri mensupları dahil hükümet çalışanlarının Trump'ın mülklerinde kalmasını soruşturduğu ifade edildi.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman da Prestwick'in artan kullanımının, Trump Turnberry otelindeki konaklama sayısında artışa yol açıp açmadığını bilmediğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump da Twitter hesabında mürettabatın otelinde konaklamalarına ilişkin bilgi sahibi olmadığı paylaşımını yaptı.