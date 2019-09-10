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Kampanya direktörü Necati Özkan açıkladı: İmamoğlu'nu Mason yapmışlar

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com

Seçim döneminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörlüğü görevini yürüten Necati Özkan, Twitter'da 'FETÖ kafası troller' diye nitelendirdiği isimlerin İmamoğlu için sahte belge üreterek Mason yaptıklarını açıkladı.

Sosyal medyada İBB Başkanı İmamoğlu'nun Mason locasının 13 bin 946 numaralı üyesi olduğunu gösteren belgeler paylaşıldı.

"Mason yapmışlar"

Twitter'dan yaptığı açıklamayla bu belgenin sahte olduğunu belirten Necati Özkan, şu ifadeleri kullandı:

FETÖ kafası troller sahte belge üretip Ekrem İmamoğlu'nu Mason yapmışlar. 2013’te fotoğrafçı Mehmet Turgut’a çektirdiğimiz orijinal fotoğrafı FaceApp ile gençleştirip, 1995 tarihli sahte belgeye yapıştırmışlar. Güya cami cemaatini ikna edecekler. Zavallılığa bakar mısınız!

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