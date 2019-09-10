Bakan Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü: Ticaret hacmi genişliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, iki ülke arasındaki ticaretle ilgili açıklamalarda bulundu. Pekcan, İlave gümrük vergilerinden ülkemizin muaf tutulması talebinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Sektörel komiteler kurulmasına karar verdik. Türk ve ABD'li firmaları bir araya getirecek bu komiteler sonuç odaklı çalışacak. Karşılıklı ticareti artırma amacındayız. Sayın Ross'un ülkemizin potansiyeline şahit olduğunu düşünüyorum. Yatırım işbirliğinin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini düşünüyorum.

'İlave gümrük vergilerinde muafiyet istedik'

- Sektörlerin kapasitesini artırarak ABD'ye ürün tedarik etmeye hazır olduğumuzu ifade ettik. İlişkilerimizdeki bazı sıkıntıların aşılmasında ticaretimize olumlu yansımalarını olduğunu düşündük. Otomotivdeki eylem ve önemlere değindik. Bu kapsamda özellikle 2332 olan ilave gümrük vergilerinden ülkemizin muaf tutulması talebimizi paylaştık. 100 milyar dolarlık hedefimiz için bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. En çok potansiyele sahip sektörlerden biri sivil havacılık sektörüdür.

'100 milyar dolar hedefi için çalışacağız'

- Bazı sektörlere ait genişleme imkanlarını değerlendireceğiz. Türk ve US Eximbank düşük faizli ortak yatırım alanlarına odaklanacağız. Türkiye ve ABD uzun zamandır müttefik ülkedir. Sayın Ross'un bu ziyareti ABD'nin birlikte çalışmakta istekli olduğunun kanıtıdır. 100 milyar dolarlık hedef konusunda da mutabıkız.

Erdoğan ve Trump bir araya gelecek

- Kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump bir araya gelecek. Burada da ana konu ticaret olacaktır.