Abdulkadir Parmak: Formaya geç kavuştum çabuk ayrılamam

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Abdulkadir Parmak, asla vazgeçmeyen ve teslim olmayan bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Formaya geç kavuştum çabuk ayrılamam" dedi.

Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, kulüp dergisine röportaj verdi. Parmak, 2011 yılında Trabzonspor'un altyapısına dahil olduğunu belirterek, "O dönem A takımımız çok iyi durumdaydı. Sürekli o oyuncularla birlikte oynamanın nasıl bir his olduğunu düşünüyorduk. Fırsat buldukça antrenmanları izliyorduk. Altyapıdaki her çocuğun aklında A takım vardır. Hep bunu düşünür ve gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini hayal eder. Hiç kimse altyapıdan çıkıp başka takıma gitmeyi aklına getirmez" diye konuştu.

"Yakaladığım şansı iyi değerlendirdim"

Altyapı sonrası 1461 Trabzon’a gittiğini hatırlatan 24 yaşındaki oyuncu, orada hiç oynamadan Ümraniyespor’a kiralandığını söyledi. Parmak, "Sonra tekrar 1461 Trabzon’a döndüm ve 2. Lig’de şampiyonluk yaşadım. Ardından 1. Lig’de de çok iyi bir performans sergiledim. O dönem Trabzonspor kadrosuna davet edileceğim yönünde haberler çıkmıştı. Bu haberler beni çok heyecanlandırsa da davet edilmedim. Sonrasında Altınordu ve Adana Demirspor’a gittim. Artık Trabzonspor kadrosuna davet edileceğim yönünde umudum kalmamış gibiydi. Çünkü yaşım da belli bir noktaya gelmişti. Bu duygular içindeyken geçen sezon başında kampa çağrıldım. Bu haber sonrası çok heyecanlanmıştım. Bana bu şansı tanıyan yönetim ve teknik ekibimize teşekkür etmek istiyorum. Kampa katıldığımda elimden gelen her şeyi ortaya koymaya ve iyi çalışmaya özen gösterdim. Yine başka bir takıma gideceğimi bekliyordum. Ardından yaşanan birçok gelişme sonrası takımda kaldım ve yakaladığım şansı iyi değerlendirdim. Gelinen noktada çok mutlu olduğumu söylemeliyim" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir kulüpte olmayan aile ortamına sahibiz"

İyi bir aile ortamına sahip olduklarını belirten Abdulkadir Parmak, "Takımımıza detaylı bir şekilde baktığımızda yerli yabancı, genç deneyimli ayırmaksızın herkesin iş ahlakının üst düzeyde olduğunu görürüz. Herkes birbirini destekliyor ve daha iyi olması için uğraş veriyor. Hiçbir kulüpte olmayan bir aile ortamına sahibiz. Hatta takıma geldiğimde oyuncuların kariyerlerine de bakıp egolu olabileceklerini düşünmüştüm, ama hiç öyle bir durumla karşılaşmadım. Geçen sezon başarımızın anahtarı sevgi ve saygıydı. Aynı durum bu sezon da devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Her şey yolunda gidiyor"

Kamp sonrası yoğun bir maç trafiği olacağını bildiklerini belirten başarılı oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zihinsel olarak hazır olmamıza rağmen açıkçası fiziksel olarak Sparta Prag maçında zorlandık. Buna rağmen istediğimiz skoru aldık. Takımı bu şekilde değerlendirdiğimizde hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok iyi bir noktaya çıktık. İyi bir takımız. Şu ana kadar da iyi gittiğimizi düşünüyorum. UEFA Avrupa Ligi’nde işler yolunda gidiyor. Lige Kasımpaşa beraberliği ile başlasak da sonrasında toparladık. İnşallah her şey istediğimiz gibi devam eder."

"Avrupa'da ve ligde en iyi yerle gelmeye çalışacağız"

Geçen sezon ortaya konan performans sonrası taraftarların yüksek beklenti içinde olmasının normal olduğunu söyleyen Abdulkadir Parmak, "Oyuncular olarak beklentileri biliyor ve karşılamak için çok çalışıyoruz. Amacımız geçen sezondan daha iyi bir performans ortaya koymak. Avrupa’da, ligde ve kupada en iyi yerlere gelmeye çalışacağız. Hedefimiz bu" şeklinde konuştu.

"Asla vazgeçmem ve teslim olmam"

Kendisine gelen şansı iyi değerlendirdiğini belirten Parmak, "Benden önce bunu başaran birçok oyuncu var. Altyapımızdan her zaman iyi oyuncular çıkıyor. Geçen sezon ilk devre hiç süre alamamıştım, hatta ayrılmak gibi bir durumum da vardı. Ancak elime geçen fırsatı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Hırslı bir yapıya sahibim. Karakterim böyle. Asla vazgeçmem ve teslim olmam. Çok çalıştım ve karşılığını aldım. İnşallah böyle devam eder" dedi.

"Hocamız çok hırslı"

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın çok hırslı olduğunu belirten orta saha oyuncusu, "Bence en büyük farkı bu. Hiçbir şeyle yetinmeyen, galibiyet alsak bile eksiklerimizi dile getiren bir teknik adam. Teknik ekip ve oyuncu grubu duruma aynı gözle bakıyor diyebilirim. Hepimiz her zaman daha fazla başarı istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"Formaya geç kavuştum, çabuk ayrılamam"

En büyük hedefinin Trabzonspor’da olduğunu dile getiren Abdulkadir, "Bu hedefime ulaştım. Şimdi bu forma altında büyük başarılar yaşamak istiyorum. Bu başarıları elde ettikten sonra da Avrupa’ya gitmeyi düşünüyorum elbette. Zaten bu formaya geç kavuştum, çabuk ayrılamam. Ayrıca milli takım hayalim devam ediyor" diye konuştu.

"Ben has Trabzonluyum"

Kendisini has Trabzonlu olarak değerlendiren Abdulkadir Parmak, çocukluğunu taraftar gruplarıyla maçlara giderek geçiren biri olduğunu belirterek, "Her Trabzonlu gibi futbolla yatıp futbolla kalkıyordum. Evim de Hüseyin Avni Aker Stadı’nın yanındaydı. Gelinen noktada yine aynı kişiyim ve beni ben yapan bu özelliklerimi asla kaybetmek istemiyorum. Trabzon’u çok seviyorum. Benim için yaşanılacak bir yer. İnsanımız sıcakkanlı ve genelde bu insanların arasındayım. Ailemle, takım arkadaşlarımla, mahalledekilerle ve nişanlımla birlikte bol bol şehirde vakit geçiriyorum. En çok da yaylalarda gezmeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medyada yaptığım tiplemeler aslında benim küçüklüğüm"

Sosyal medyada yaptığı tiplemelerin küçüklüğü olduğunu belirten Parmak, "Eskiden dönemin oyuncularından Mehmet Yılmaz bizim alt sokağımızda oturuyordu. Arabasıyla mahalleden geçerken ben arkasından koşuyordum. Genelde durmazdı. En son dayanamadım ve “La bir dursana diye bağırdım” (Gülüyor). O da durdu. Hemen gidip forma ve imzalı fotoğrafını istedim. Sonra bir yemek çıkışı Yusuf Yazıcı’yı görünce aynısını yapmak istedim. Bu kısa video taraftarlarımızın hoşuna gitti. Şehirde insanlar beni tamamen kendilerinden biri olarak görüyor. Özellikle takımda düzenli olarak forma giymeye başladıktan sonra insanların ilgisi oldukça arttı. Dışarıya çıktığımda herkesle uzun süredir tanışıyormuşuz gibi sohbet ediyoruz. Hatta genelde Trabzon şivesiyle iletişim kuruyorum. Bu durum çok hoşuma gidiyor. Ayrıca sosyal medyadaki kısa videomuzdan sonra taraftarlarımız da bana aynısını yapıyor. Arabayı durdurup fiyatını soruyorlar, forma istiyorlar. Komik diyaloglar ortaya çıkıyor. Mümkün olduğunca isteklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Çünkü bir zamanlar ben de onlar gibiydim" dedi.

"Taraftarlarımız önünde kolay kolay bize kimsenin üstünlük kurabileceğini düşünmüyorum"

Bordo-mavili taraftarları olağanüstü bulan Parmak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oluşturdukları atmosfer de aynı şekilde. Hatta taraftarlarımızın önünde kolay kolay kimsenin bize üstünlük kurabileceğini düşünmüyorum. İlla kötü oynayabileceğimiz, puan kaybedeceğimiz maçlar olacaktır ama taraftarlarımız sayesinde bu çok zor bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. 61 numaralı formayı giymek benim hayalimdi. Gökdeniz Karadeniz sonrası bu formayı giymek benim için hayaldi. Küçükken kendimi hep Gökdeniz gibi 61 numaralı forma içinde hayal ediyordum. O şekilde mahalle aralarında top oynuyordum. Bunu Trabzon’da çocuk olan hemen hemen her çocuk hayal etmiştir. Bu numarayı almamda katkısı olan herkese teşekkür ederim. Amacım bu özel numarayı en iyi şekilde taşımak ve en güzel şekilde temsil etmek."