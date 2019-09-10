İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den Erdoğan'ın davetine yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlarına yaptığı davete katılacağını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3. İzmir Körfez Festivali basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Soyer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyükşehir belediye başkanlarına yaptığı davete icabet edeceğini açıkladı.

“Diyarbakır bizim kardeş şehrimiz. Elbet gideriz"

Soyer ayrıca, büyükşehir belediyesine kayyum atanan Diyarbakır'a da gideceğini ifade ederek, “Diyarbakır bizim kardeş şehrimiz. Elbet gideriz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm büyükşehir belediye başkanlarını çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etmişti. Davetin nedeni henüz açıklanmadı.