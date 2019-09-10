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Marius Sumudica'dan Erdoğan'a övgü: Benim için 1 nurama

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk futbolu için yaptıklarını kimse yapmamıştır. enim için Erdoğan, 1 numaradır. Yaptırdığı stadyumlar harika" dedi.

Spor Toto Süper Lig'e bu sezon yükselen Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, ülkesi Romanya'nın Pro X televizyonuna Türk futboluyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Vatandaşı Andone'nin G.Saray'a transferini değerlendiren ve sarı-kırmızılı camianın büyüklüğünü anlatan tecrübeli çalıştırıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da övgüler yağdırdı.

''Benim için Erdoğan, 1 numaradır''
Erdoğan'ın futbol için çok önemli işler yaptığını belirten Sumudica, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk futbolu için yaptıklarını kimse yapmamıştır. İki banka ile temasa geçip tüm kulüplerin borcunu 10-15 yıla yaydırdı. Futbol için çok önemli işler yaptı. Benim için Erdoğan, 1 numaradır. Yaptırdığı stadyumlar harika" dedi.

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