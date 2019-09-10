Fatih Altaylı niye Türk değil diyen Demet Akalın'ı yerin dibine soktu

''Bomba diye karakola götürdüğünüz oldu mu?'': Konuyla alakalı yorum yapan gazeteci Fatih Altaylı, Demet Akalın'ı eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı; "Ne diyeceksin ki buna! Hanımefendi voleybol maçını en son ne zaman izlediniz? Voleybol topunu gördüğünüzde bomba diye karakola götürdüğünüz oldu mu? Guidetti'yi yargılayacak derecede voleybola hakim misiniz? Bu adamın adını daha önce herhangi bir yerde duydunuz mu, başarılarına hakim misiniz? Komik oluyor.