Fatih Altaylı niye Türk değil diyen Demet Akalın'ı yerin dibine soktu
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Kadın Voleybol Takımı antrenörü Giovanni Guidetti için ırkçı twit atan Demet Akalın'ı yerin dibine soktu
AVRUPA Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci oldu. Filenin Sultanları, son Avrupa ve Dünya Şampiyonu Sırbistan ile yaptığı maçtan yenik ayrıldı. Maçı 3-2 kaybeden Türk Kadın Voleybol takımı şampiyonada 2. oldu ve gümüş madalya aldı. Demet Akalın ise Giovanni Guidetti'yle ilgili yaptığı 'ırkçı' paylaşımla çok ayıp etti.
''Abi koçumuz niye Türk değil ? Kaybetmezdik. Yine de teşekkürler kızlar'': Tüm Türkiye'nin nefes nefes izlediği maçın ardından herkes Filenin Sultanları için 'Canınız sağolsun, teşekkürler kızlar' şeklinde yorum yaparken şarkıcı Demet Akalın'ın antrenör Giovanni Guidetti için ''Abi koçumuz niye Türk değil ? Kaybetmezdik. Yine de teşekkürler kızlar'' şeklinde tweet atarken ortalık bir anda karıştı.
Ağzının payını verdiler: Demet Akalın'ın skandal ifadeleri karşısında sessiz kalmayan sporseverler, İtalyan antrenörün Türk voleybolunun gelişmesi için yaptığı hizmetleri hatırlatarak ünlü şarkıcıya ağzının payını verdiler.
''Bomba diye karakola götürdüğünüz oldu mu?'': Konuyla alakalı yorum yapan gazeteci Fatih Altaylı, Demet Akalın'ı eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı; "Ne diyeceksin ki buna! Hanımefendi voleybol maçını en son ne zaman izlediniz? Voleybol topunu gördüğünüzde bomba diye karakola götürdüğünüz oldu mu? Guidetti'yi yargılayacak derecede voleybola hakim misiniz? Bu adamın adını daha önce herhangi bir yerde duydunuz mu, başarılarına hakim misiniz? Komik oluyor.