SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye tepki! YPG'ye 50 bin tırla yardım gönderilmesi bizi ciddi manada rahatsız ediyor Haberin devamı.
HABER /  POLİTİKA

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu: Kürt meselesi çözülsün analar ağlamasın

Anadolu Ajansı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, çocukları dağa kaçırılan annelerinin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin ise Gergerlioğlu, Diyarbakır'daki annelerin, HDP'den, dağa çıkartılan çocuklarını istediklerini dile getirdi. 

Gergerlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kürt meselesini adil bir şekilde çözelim"

"Bu annelerin hepsinin acısını çok yakinen anlıyorum. Bu işlerin çözümü, topyekun bir çözümdür. Çocuğu dağa giden anneler, askerde çocuğunu kaybeden anneler, hepimiz, barışı talep etmekten başka bir şey yapmamalıyız. Bu talepler, bu konunun ne kadar tartışılması gerektiğini söylüyor. Biz bu konuyu tartışmalıyız, kimse bunu sümen altı etmemeli. Çatışmayla, tankla, topla biz bu işi bitireceğiz dememeli kimse. İşte bitmiyor. İşte analar ortalıkta, sağda solda çocuklarını arıyor. Biz diyoruz ki bu mesele bitsin, her annenin acısı bitsin. Ülkede anayasa ve hukuk hakim olsun. Kürt meselesini adil bir şekilde gelin çözelim. Hiçbir genç hayatını kaybetmesin. Ne dağa çıkan çocuk ne de askere giden genç hayatını kaybetsin."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Marius Sumudica'dan Erdoğan'a övgü: Benim için 1 nurama
Volkswagen logo değişimi kararı aldı! Bakın yeni Volkswagen logosu nasıl oldu
Bakan Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü: Ticaret hacmi genişliyor
ABD ile güvenli bölge müzakereleri! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert sözler
Kampanya direktörü Necati Özkan açıkladı: İmamoğlu'nu Mason yapmışlar
Ali Babacan'dan Ekrem İmamoğlu yorumu! İlk seçimde bile...
ÖNCEKİ HABERLER
Süleyman Turan kimdir nereli Süleyman Turan ölüm sebebi ne?
Süleyman Turan öldü kaç yaşındaydı hastalığı neydi?
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den Erdoğan'ın davetine yanıt
e okul öğrenci girişi yapma ekranı nasıl açılır MEB-2019
Kupada 2.tur heyecanı başlıyor
AÖL ek sınav sonuçları açıklanıyor ne zaman MEB
Yorumlar 13 yorum