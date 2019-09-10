HABER /  GÜNCEL

Cübbeli Ahmet'ten kadınların çalışmasıyla ilgili olay ifadeler

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com

Cübbeli Ahmet, kadınların çalışmasına ilişkin açıklamalarıyla günün en çok konuşulan kişisi oldu.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kadınların çalışmasıyla ilgili gündeme oturan bir açıklamaya imza attı. Ekonomideki sıkıntıların sebebini kadınların çalışmasına bağlayan Cübbeli, şunları söyledi:

"Her şey buna bağlı"

-Kadınların çalışması çok büyük bir fitne fesatlık. Misli yok, kadınların çalıştığı ortama erkek sinek girmeyecek.

Kadınların erkek ortamında çalışması gibi bir fesat varken böyle bir memleket düzelir mi?

-Her şey buna bağlı; işsizlik buna bağlı, erkeklerin maaşındaki düşüklük buna bağlı, ekonominin bozukluğu buna bağlı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Avrasya Araştırma anket sonucuyla bir ilke imza attı! CHP birinci parti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye YPG tepkisi! Bizi rahatsız ediyor
Ahmet Altan gözaltına alındığı günü Bir Cümle yazısıyla anlattı Twitter'da TT oldu
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu: Kürt meselesi çözülsün analar ağlamasın
Marius Sumudica'dan Erdoğan'a övgü: Benim için 1 nurama
Volkswagen logo değişimi kararı aldı! Bakın yeni Volkswagen logosu nasıl oldu
Bakan Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü: Ticaret hacmi genişliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Magnum çekiliş sonucu ne zaman belli olacak 2019
Bankalardaki altın hesapları rekora gidiyor! Altın güvenli liman mı?
Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'e dolandırıcılık şoku
Esenler Otogarı tamamen İBB'ye geçti! Otobüs giriş-çıkış ücretlerine indirim yapıldı
Süleyman Turan evli mi eşi Candan Öncü ve kızı Beliz kimdir?
e okul veli bilgilendirme sistemi nasıl açılır 2019 MEB girişi
Yorumlar 30 yorum