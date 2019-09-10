Cübbeli Ahmet'ten kadınların çalışmasıyla ilgili olay ifadeler

Cübbeli Ahmet, kadınların çalışmasına ilişkin açıklamalarıyla günün en çok konuşulan kişisi oldu.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kadınların çalışmasıyla ilgili gündeme oturan bir açıklamaya imza attı. Ekonomideki sıkıntıların sebebini kadınların çalışmasına bağlayan Cübbeli, şunları söyledi:

"Her şey buna bağlı"

-Kadınların çalışması çok büyük bir fitne fesatlık. Misli yok, kadınların çalıştığı ortama erkek sinek girmeyecek.

Kadınların erkek ortamında çalışması gibi bir fesat varken böyle bir memleket düzelir mi?

-Her şey buna bağlı; işsizlik buna bağlı, erkeklerin maaşındaki düşüklük buna bağlı, ekonominin bozukluğu buna bağlı.