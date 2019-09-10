Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye YPG tepkisi! Bizi rahatsız ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Ticaret bakanını Beştepe'de ağırladı. Erdoğan ABD'li bakanın yüzüne, Türkiye'nin ABD'nin YPG'ye yaptığı yardımlarla ilgili rahatsızlığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabul sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ve Türkiye arasındaki ticaret, Güvenli Bölge ve YPG'ye yapılan yardımlar konusunda önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

YPG'ye yardım bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir

Güvenli bölge çalışmalarına başladık. Amerika’dan beklentimiz, terörle mücadelemizde ve sığınmacıların huzurla eve dönecekleri güvenli bölge oluşturma çabamızda yanımızda olmalıdır. Şu anda 50 bine varan TIR’la, terörist gruplara araç gerek mühimmat bu şeylerin gönderilmesi bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. Bu araç gereç mühimmat kime karşı kullanılıyor? Türkiye’ye karşı. Bunu kabullenmemiz de herhalde stratejik olarak mümkün değildir.

Güvenli bölge açıklaması!

Sayın Obama döneminde kendilerine teklifim şuydu. “Gelin süratle güvenli bölgeyi kuralım” Maalesef Obama döneminde bu teklifimi karşılık alamadığım için gerçekleştiremedik. Kendisi de olumlu baktığı halde güvenli bölge olmadı. Sayın Trump olumlu baktı, nitekim son ana kadar da güvenli bölge olayına olumlu yaklaştığını ifade etti. Öyleyse vakit kaybetmeden bunu halletmemiz lazım. Bunu hallettiğimiz anda zaten terör örgütlerine karşı mücadelemiz kolaylaşacak. Mülteciler, düzensiz göç sıkıntısını da aşmış olacağız.

Dostum Trump ile samimi ve güçlü bir diyaloğumuz var

Türkiye ve ABD, köklü bir müttefiklik ilişkisine sahiptir. Bu ittifak zaman zaman zorluklarla sınanmış pek çok badire de atlatılmıştır. Üstesinden geldiğimiz sıkıntıyla, müttefiklik ilişkimiz daha da perçinlemiştir.Bugün de benzer bir başarıya imza atacağımıza inanıyorum. Dostum Trump ile samimi ve güçlü bir diyaloğumuz var. İki ülkeyi ilgilendiren meselelerde temas halindeyiz. Önümüzdeki dönemde sayın Trump’ın ülkemize ziyaretiyle taçlandıracağımıza inanıyorum. Her seviyede güçlü ilişkiler içindeyiz.

Türkiye bölgesindeki tüm krizlere rağmen istikrarını korumakta

Türkiye bölgesinde yaşanan tüm kriz ve çalkantılara rağmen istikrarını korumakta, ekonomik ve siyasi gücünü artırmaktadır. Ülkemiz bugün satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13’üncü, Avrupa’nın en büyük beşinci ekonomisidir. Girişimcilerimiz neredeyse dünyanın her ülkesinde ve bölgesinde faaliyet gösteriyor.

Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkartma kararı aldık

Türkiye ile Amerika arasında 20 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmi, gerçek potansiyelimizin oldukça altındadır. Başkan Trump ile son görüşmemizde, Osaka görüşmemizde bunun 100 milyar dolara çıkartılması konusunda kendileriyle mutabakata vardık. Somut adımlar atmaya da başladık. Sizlerle yaptığımız görüşmenin ekonomik işbirliğimizin güçlendirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum.

Serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanmasını da gündeme aldık

Sayın Başkan ile yaptığımız telefon görüşmesinin ardından hemen sayın bakanı buraya göndermiş olması bu konudaki ciddiyetimizin, hassasiyetimizin en güzel işaretidir. Dostum Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanmasını da gündeme aldık. Bu konuda ilgili bakanlarımız en yakın zamanda çalışmalarına başlayacaktır.

Her Amerikalı yatırımcıya gereken destekleri vermeye hazırız

Türkiye’deki Amerika kaynaklı doğrudan yatırımlar 2002 – 2018 yılları arasında toplam 12 milyar dolara yaklaşmıştır. Elbette bu rakamları yeterli görmek mümkün değil. Biz daha fazla Amerikan firmasının ülkemizde yatırım yapmasını arzu ediyoruz. Ülkemize gelen her Amerikalı yatırımcıya gereken destekleri vermeye hazırız.