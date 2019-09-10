İBB'den otogarda ilk değişiklik! Ücretlere indirim yapıldı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüs giriş-çıkış ücretlerinde yüzde 40'a varan indirim yapıldı. Bu değişiklikle daha önce 130 TL olan giriş çıkış ücreti İBB kararı ile 80 TL’ye düşürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı (Esenler Otogarı) devralmasıyla birlikte ilk icraatını faaliyete geçirdi.

İndirim biletlere yansımayacak

Kararın otobüsçüleri mutlu ettiğini belirten Otogar Esnafları Derneği Başkanı Şahap Önal Sözcü'ye yaptığı açıklamada, “Yönetim artık İBB’de. Otobüsçülerin maliyetleri çok fazla arttı. İBB’nin bu kararı maliyetimizi biraz olsun azaltacak. Ayrıca bu indirim biletlere yansımaz çünkü maliyetlerimiz çok fazla arttı” ifadelerini kullandı.