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İBB'den otogarda ilk değişiklik! Ücretlere indirim yapıldı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüs giriş-çıkış ücretlerinde yüzde 40'a varan indirim yapıldı. Bu değişiklikle daha önce 130 TL olan giriş çıkış ücreti İBB kararı ile 80 TL’ye düşürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı (Esenler Otogarı) devralmasıyla birlikte ilk icraatını faaliyete geçirdi. 

İndirim biletlere yansımayacak

Kararın otobüsçüleri mutlu ettiğini belirten Otogar Esnafları Derneği Başkanı Şahap Önal Sözcü'ye yaptığı açıklamada, “Yönetim artık İBB’de. Otobüsçülerin maliyetleri çok fazla arttı. İBB’nin bu kararı maliyetimizi biraz olsun azaltacak. Ayrıca bu indirim biletlere yansımaz çünkü maliyetlerimiz çok fazla arttı” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamaları

Geçtiğimiz günlerde İmamoğlu, İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nın 15 gün içinde boşaltılacağını açıklamıştı. Otogar’ın işletmecisi Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yıldırım ise belediye ile görüşme halinde olduklarını ifade etmiş ve otogarı boşaltacaklarını söylemişti.

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