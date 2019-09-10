HABER /  BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz koşulara başladı

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Burak Yılmaz koşulara başlarken, Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup salonda çalıştı.

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi. Abdullah Avcı'nın kısa konuşmasının ardından koşu ile başlayan antrenmanda futbolcular çabukluk çalışmaları yaptı.

5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Sakatlığı bulunan futbolculardan Burak Yılmaz, saha çalışmalarına başladı. Tecrübeli golcü, salonda yaptığı antrenmanın ardından takımdan ayrı koştu.

Sakatlıkları bulunan Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup da takımdan ayrı salonda çalıştı. Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Eski Alman vekile Erdoğan'a hakaretten dava açıldı! İlk kez oluyor
AK Parti'li Bülent Turan'dan Bülent Arınç'a Ahmet Türk tepkisi hadi oradan
Ekrem İmamoğlu'na şok! Meclis çalışma gün sayısına ilişkin karara mahkeme dur dedi
Cübbeli Ahmet'ten kadınlarla ilgili skandal ifadeler! Çok tartışılacak açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye YPG tepkisi! Bizi rahatsız ediyor
Ahmet Altan gözaltına alındığı günü Bir Cümle yazısıyla anlattı Twitter'da TT oldu
ÖNCEKİ HABERLER
İBB'den otogarda ilk değişiklik! Ücretlere indirim yapıldı
İBB'de kadro şekilleniyor! İSKİ'nin başına getirilen isim eski çalışanlardan
Ekrem İmamoğlu'nun İSPARK zammına 'finansal düzenleme' açıklamasına tepki yağdı
Bursa'da anne katili oğlunu öldüren sanıklara müebbet hapis istendi...
Oktay Usta aşure tarifi nasıl olur sırasıyla aşure yapımı nasıl
23 Haziran seçim ödemeleri ne zaman yapılacak 2019?
Yorumlar