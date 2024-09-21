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Konut faizi indirimi sonrası ilana 1 milyon 750 bin lira zam yaptı Bakanlık harekete geçti

Konut faizi indirimi sonrası ilana 1 milyon 750 bin lira zam yaptı Bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ziraat Bankası'nın konut faizlerini indirmesi haberi üzerine bir konut ilanında fırsatçılık yapıldığını tespit ettiklerini söyleyerek ilan sahibine 100 bin TL ceza kestiklerini duyurdu.

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Ticaret Bakanlığı, fırsatçılara göz açtırmıyor. Faiz indirimini fırsat bilerek fahiş fiyat zam yapan işletmeye ceza kesildi

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dedi: 

"Ticaret Bakanlığı olarak fırsatçılığa asla müsaade edilmeyecektir. Ziraat Bankasınca uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine bir ilanın fiyatının 7.250.000 TL den 9.000.000 TL ye yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonucunda söz konusu artışı yapan emlak işletmesi tespit edilmiş olup Adana ilinde faaliyet gösteren söz konusu işletmeye 100.000 TL idari para cezası uygulanmıştır."

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