Sahnede fenalaşan şarkıcı Metin Arolat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kadıköy'de sahne aldığı otelde şarkı söylediği sırada fenalaşan 52 yaşındaki Metin Arolat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Şarkıcı Metin Arolat, Kozyatağı'nda bir otelde şarkı söylemek için sahneye çıktı.

Bir süre sonra fenalaşarak bayılan Arolat, buradaki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Arolat, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşları, hayatını kaybeden Metin Arolat için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı.

Birkaç gün önce "Hayatta en mutlu olduğum yer sahne" demişti

Metin Arolat, geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a konuk olmuş. “Hayatta en mutlu olduğum yer sahne” demiş, sahneye çıkmayı kendine bir terapi olarak gördüğünü belirtmişti.

"İntihar değil depresyon"

Yine o röportajda Aralot, uzun yıllar önceki intihar girişimi söylentileriyle ilgili olarak da şunları söylemişti:

İntihar değil, depresyona girdim tabii ki. Ağabeyimi, babamı arka arkaya kaybettiğim dönemleri hala üstümden atamadım. Depresyon dediğim oydu; bayağı kendimi kapadım, altı ay evden çıkmadım, altı ay tıraş olmadım, duş almadım. Ve bunu anneme de fark ettirmek istemedim. İntihar değil, artık benim tedavim olmam gerektiği için Lape'ye yatırıldım arkadaşlarım tarafımdan. O zamanlar kopmaya başlamıştım, telefonu açmıyordum, duvarlara bakıyordum. Depresyon garip bir şey. 10-15 gün yattım. Herkese tavsiye ederim bu arada.

Metin Aralot kimdir?

Annesi Çerkes, babası banka müdürü ve İstanbullu'dur. Babası Türk Hava Yolları'nın logosunu tasarlayan kişidir. Babasının büyük dedesi Hasan İzzet Paşa, dedesi ise ünlü Türk şairi Ali Mümtaz Arolat'tır. Amcası gazeteci Osman Saffet Arolat, kuzeni ise mimar Emre Arolat'tır. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Abisi Demir Arolat trafik kazasında hayatını kaybedince mezuniyetinin ardından yönetmen olmak ve müzik yapmak amacıyla İstanbul’a taşındı.

İstanbul’da ilk olarak Osman Üstündağ’ın reklam ajansında yönetmen yardımcısı olarak iş hayatına başladı. Çalıştığı bir kısa film Cannes Film Festivali’nde Altın Aslan ödülünü aldı. Bir süreliğine Amerika’ya gidip Chicago’da Illinois Üniversitesinde reklamcılık eğitimi aldı.Daha sonra Türkiye'ye dönünce Tarkan'ın klip çekimlerini yapan ekipte çalışmaya başladı. 20 Eylül 2024 tarihinde, İstanbul'da sahnedeyken geçirdiği kalp krizi nedeniyle öldü.