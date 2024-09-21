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Özgür Özel öfkelendi alandan uzaklaştırdı: Ben söyleyeceğim sen söylemeyeceksin

Özgür Özel öfkelendi alandan uzaklaştırdı: Ben söyleyeceğim sen söylemeyeceksin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da'daki konuşması sırasında "Mustafa Kemal'in Askeriyiz" diyen bir kişiye tepki gösterdi ve 'alın götürün kenara' diyerek alandan uzaklaştırdı. Özel, "Ben ne zaman 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyeceğimi ben söyleyeceğim. Sen söylemeyeceksin" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Özel, Muğla Büyükşehir Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret ettikten sonra konuşma gerçekleştirdi. Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen birine tepki gösterdi.

Özel şu ifadeleri kullandı;

"Bundan sonraki süreçte de bundan sonra ben onu söyleyeceğim zaman söylerim. Ben onu Ben onu söyleyeceğim zaman söyleyim. Senin işin orada olmak. Benim işim burada olmak. Benim yerime konuşma. Bak sen bunu böyle yapıyorsun diye kimse sana aferin demez. Ben onu söyleyeceğim zaman söyleyeceğim. Alın götürün kenara arkadaşım müsade alın.

"BEN SÖYLEYECEĞİM SEN SÖYLEMEYECEKSİN"

Arkadaşlar bunu böyle yapıyorsun diye kimse sana aferin demez. Aksini söyleyen var mı kardeşim aksini söyleyen? Aksini söyleyen yoksa alın biraz yan tarafta söylesin.

Ben ne zaman Mustafa Kemal'in askeriyiz diyeceğim, ben söyleyeceğim. Sen söylemeyeceksin. Bu parti birlik beraberlik halinde olumlu olumsuz lehte olabilir. Bizim artık çatlak sese aykırı sese değil birliğe beraberliğe tek sese ihtiyacımız var. İktidara yürüyoruz. İktidara giden bir partinin genel başkanı Mustafa Kemal'in askeriyiz diyeceği zamanı da bilir. Lafı ne zaman söyleyeceğini de kendi tayin eder."

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